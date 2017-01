Lucrarea „Flori“, de Adrian Ghenie, estimată la 40.000 de euro

Licitaţia de artă plastică ‘Valoarea în artă - pasiune, recorduri şi colecţii’ este prima din acest an a casei Goldart şi se va desfăşura miercuri, de la ora 19.30. Expoziţia cu lucrările de artă supuse licitaţiei este deschisă şi poate fi vizitată la sediul Casei de licitaţii Goldart.



Pe aceeaşi simeză vor sta alături numele mari ale picturii antebelice precum şi o lucrare a celui mai bine evaluat pictor român contemporan - Adrian Ghenie.



Lucrarea propusă în această licitaţie aparţine perioadei de formare a artistului, în care influenţa contextului imagistic şi cea a observaţiei naturii sub îndrumarea maestrului Brudaşcu construieşte un univers coerent plastic.



Rafinată cromatic, construită din tuşe libere, expresive, aproape monocromatică, cu accente de negru colorat în umbra şi lumini albe, ireale, lucrarea "Flori" anunţă o temă ce va fi reluată peste ani, inspirată de florile lui Van Gogh, intitulată “The Sunflowers in 1937” a cărei vânzare a marcat un nou record de preţ al autorului în 2016 (4 milioane euro).



"Format la şcoala suprarealismului lui Corneliu Brudaşcu (profesor al unei întregi generaţii de pictori ce scriu destinul postmodern al picturii româneşti), Adrian Ghenie se detaşează prin demersul său ideatic, prin proiecţia propriei identităţi în contextul contemporan, nu doar cultural, ci şi istoric", potrivit casei Goldart.



Lucrări semnate de Nicolae Vermont, Gheorghe Petraşcu, Eustaţiu Stoenescu, Corneliu Baba, Gheorghe Vanatoru, Ion Vraneantu, dar şi câteva prezente contemporane, oferă o imagine completă a artei româneşti ce provine din colecţii importante pentru a construi alte noi colecţii.



Expoziţia poate fi vizitată de luni - vineri, orele 10.00-18.00, la sediul Casei de licitaţii Goldart.