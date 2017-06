Cel mai recent film al lui Radu Mihăileanu, „Povestea iubirii”, premieră oficială la Festivalul Internaţional de Film Transilvania

Bazat pe bestseller-ul cu acelaşi nume scris de Nicole Krauss, „Povestea iubirii” urmăreşte povestea de dragoste dintre Léo (Derek Jacobi) şi Alma (Gemma Arterton), doi tineri evrei din Polonia pe care ororile celui de-a doilea război mondial par să-i despartă pentru totdeauna.

Alături de Derek Jacobi (The Day of the Jackal, 1973, Gosford Park, 2001, The Riddle, 2007,The King's Speech, 2010) şi de Gemma Arterton (Quantum of Solace, 2008, Clash of the Titans, 2010, Prince of Persia: The Sands of Time, 2010, Byzantium, 2013), din distribuţia filmului fac parte actorii Sophie Nélisse (The Book Thief, 2013, The great Gilly Hopkins, 2015) şi Elliott Gould (M*A*S*H, trilogia Ocean, seria Friends).

Filmat parţial în România, „Povestea iubirii” are în distribuţie şi actori români, printre care Corneliu Ulici, Mihai Călin, Miriam Rizea, Simona Maican, Claudiu Maier şi Ovidiu Cuncea, după cum anunţă un comunicat de presă emis de Transilvania Film.

Filmările au avut loc la Cluj şi Bucureşti, la Montreal şi New York. Scene importante au fost turnate în satul Dâncu din comuna Aghireşu şi în mai multe locaţii din Cluj, cum ar fi Sinagoga de pe strada Horea, Teatrul Naţional, Parcul Central sau Facultatea de Chimie.

Pe lângă premiera oficială de luni, pelicula „Povestea iubirii” va putea fi vizionat şi marţi, pe 6 iunie, de la ora 18.00, la Cinema Florin Piersic. De asemenea, miercuri, pe 7 iunie, de la ora 21.30, este programată o proiecţie cu acces gratuit în localitatea Dâncu, comuna Aghireşu, lângă Cluj-Napoca, acolo unde s-au desfăşurat o parte dintre filmări. Sat cu puţin peste 100 de locuitori, Dâncu a fost ales de către producătorii filmului ca să recreeze un „shtetl”, denumire de sat specific evreiesc, existent până înainte de Holocaust.

La proiecţiile din cadrul TIFF vor fi prezenţi regizorul Radu Mihăileanu şi actorul britanic Derek Jacobi.

Regizorul şi scenaristul Radu Mihăileanu, născut în 1958 la Bucureşti şi stabilit în Franţa în anii ‘80, a regizat filme multipremiate precum „Trahir” (1993), „Trenul vieţii/ Train de vie” (1998), recompensat cu Premiul FIPRESCI la Veneţia şi cu Premiul publicului la Sundance, „Trăieşte!/ Va, vis et deviens!” (2005), care s-a bucurat la rândul lui de Premiul publicului secţiunii Panorama la Berlin şi a fost distins cu César-ul pentru scenariu original. „Concertul” (2009), filmat în România, a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film străin, recompensat cu César pentru sunet şi coloană sonoră şi premiat cu patru trofee Gopo. „Izvorul femeilor/ La source des femmes” a fost selectat în 2011 în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes.