Explozia Inteligenței Artificiale (AI) transformă radical piața muncii, obligându-ne să ne redefinim parcursul profesional. Experta în AI și robotică Ana-Maria Stancu atrage atenția că nu mai este suficient să urmezi o singură facultate și să ai un loc de muncă stabil. Meseria care câștigă teren este cea de prompt engineering, adică abilitatea de a formula corect și eficient cerințele adresate modelelor de inteligență artificială pentru a obține rezultatele dorite. Întrebată care e meseria viitorului, invitata la emisiunea Next a spus: „Cel mai probabil vor fi acestea de prompting, să știi cum să scrii promptul respectiv, însă ce trebuie să înțelegem este că din ce în ce mai mult va fi nevoie să înțelegi contextul. Ce nu face AI-ul este că nu înțelege realitatea. Tu, ca să înțelegi realitatea, înseamnă că trebuie să fii mult mai atent la ce se întâmplă. Nu poți să mai zici „fac facultatea X, lucrez aici și gata, sunt safe”. Nu mai e așa, e o schimbare întreagă de paradigmă: să învățăm continuu și să învățăm să ne adaptăm, a declarat Ana-Maria Stancu la emisiunea Next de la Adevărul.