 Next Job: Ce meserie va apărea pe fondul exploziei Inteligenței Artificiale | adevarul.ro
search
Luni, 26 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Exclusiv Next Job: Ce meserie va apărea pe fondul exploziei Inteligenței Artificiale

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Explozia Inteligenței Artificiale (AI) transformă radical piața muncii, obligându-ne să ne redefinim parcursul profesional. Experta în AI și robotică Ana-Maria Stancu atrage atenția că nu mai este suficient să urmezi o singură facultate și să ai un loc de muncă stabil. Meseria care câștigă teren este cea de prompt engineering, adică abilitatea de a formula corect și eficient cerințele adresate modelelor de inteligență artificială pentru a obține rezultatele dorite. Întrebată care e meseria viitorului, invitata la emisiunea Next a spus: „Cel mai probabil vor fi acestea de prompting, să știi cum să scrii promptul respectiv, însă ce trebuie să înțelegem este că din ce în ce mai mult va fi nevoie să înțelegi contextul. Ce nu face AI-ul este că nu înțelege realitatea. Tu, ca să înțelegi realitatea, înseamnă că trebuie să fii mult mai atent la ce se întâmplă. Nu poți să mai zici „fac facultatea X, lucrez aici și gata, sunt safe”. Nu mai e așa, e o schimbare întreagă de paradigmă: să învățăm continuu și să învățăm să ne adaptăm, a declarat Ana-Maria Stancu la emisiunea Next de la Adevărul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev cere Statelor Unite să-l asasineze pe Zelenski și îi spune lui Trump cum să facă asta
digi24.ro
image
Orașele în care vin prea mulți turiști: „Evit să mai merg în centru”. În Brașov se oferă deja reduceri localnicilor
stirileprotv.ro
image
După Facebook și Google, un alt gigant tech cenzurează Gândul. Pagina de TikTok a ziarului este restricționată de cinci zile și reprezentanții companiei refuză să o deblocheze. Gândul este cel mai urmărit ziar din România de pe TikTok
gandul.ro
image
Tensiuni explozive în Brazilia! Flavio Bolsonaro nu recunoaște victoria lui Lula da Silva și cere anularea alegerilor
mediafax.ro
image
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre contractul lui Alberto Soro la Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum motivează judecătorii ruși condamnarea românului Adrian David Kercso la 15 ani de gulag: „Ura politică” față de președintele Putin și sprijinul pentru Ucraina
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
digisport.ro
image
Gât inflamat? Iată ce soluţii naturale ajută!
click.ro
image
Un zăcământ de cupru și aur, care valorează miliarde de dolari, a fost descoperit sub deșertul din Nevada
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Satul cu 400 de locuitori unde o casă cu grădină costă doar 12.000 de lei. Românii au început deja să cumpere
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
Economist anunță „apocalipsa” pentru pensionari. Pensia medie va crește cu 80 lei. Cum răspunde Florin Manole
newsweek.ro
image
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Revenire-surpriză la Universitatea Craiova! E în lotul campioanei chiar înaintea meciului cu Sepsi
fanatik.ro
image
Ce salariu are Luca Niculescu și cât câștigă lunar demnitarii din noua echipă. Grila de salarizare de la Cancelaria Prim-Ministrului
ziare.com
image
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
digisport.ro
image
Doliu în lumea filmelor de animație! Eric Bauza, vocea lui Bugs Bunny și Daffy Duck, a murit subit la 46 de ani
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de 350.000 de euro pe care se bat Cornel Păsat și Bianca la divorț. Casa este spațioasă, modernă și are inclusiv un spațiu destinat antrenamentelor sale zilnice FOTO
romaniatv.net
image
Sfântul Dumitru, sărbătoare importantă în calendar. Ce e interzis să faci pe 26 octombrie
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău”
actualitate.net
image
Adina Buzatu, în lupta cu kilogramele! Se îngrășa pentru a-i face pe plac mamei sale: „Mă simțeam grasă, mă simțeam urâtă”
click.ro
image
David Beckham a încins internetul la 51 de ani! Cum s-a fotografiat fostul fotbalist pe balconul din New York
click.ro
image
Mesajul lui Fuego după ce a împlinit 50 de ani. Ce regret îl macină: „Cât de nedreaptă e uneori viața”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Prințesa Moștenitoare Leonor, Infanta Sofia, profimedia 1146361469 jpg
Regele Felipe a fost operat! Ce se întâmplă cu monarhul Spaniei la doar două zile de la intervenție
okmagazine.ro
O scrisoare trimisă reginei Maria a României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
„Dragă Regină Maria”, o scrisoare trimisă reginei României de un copil american, în urmă cu 100 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Prețuri neașteptate la restaurantul Ileanei Sterp din Hunedoara. Cât costă o porție de tăiței cu jumări
image
Adina Buzatu, în lupta cu kilogramele! Se îngrășa pentru a-i face pe plac mamei sale: „Mă simțeam grasă, mă simțeam urâtă”

OK! Magazine

image
Regele Felipe a fost operat! Ce se întâmplă cu monarhul Spaniei la doar două zile de la intervenție