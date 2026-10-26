Integrarea Inteligenței Artificiale (AI) în mediul de afaceri nu mai este doar o opțiune de viitor, ci o necesitate pentru companiile care vor să rămână competitive. Costurile cresc când companiile își doresc mai mult decât un simplu asistent și optează pentru agenți care implică procesarea de tokeni (cuvinte sau grupuri de cuvinte pe care modelele de AI le analizează în timp ce generează sau interpretează conținut).

„Depinde ce vrei să faci. Dacă vrei să folosești AI folosești pentru documente sau lucruri scrise, atunci este vorba despre contul enterprise, care se învârte în jur de 200 de dolari. Practic, îți faci un spațiu virtual al firmei unde poți pune documente, poți lucra pe ele și îl pot folosi mai mulți când au nevoie. Acesta este costul pentru chestii basic. Însă, în momentul în care vrei să faci un agent care să ia niște documente, să le completeze și să le trimită pe mail, costul crește. Pentru a face asta, trebuie procesate tokenurile respective – toate platformele lucrează pe bază de tokeni. Computerul, când noi scriem ceva, analizează fiecare token și are un cost. În funcție de ce volum ai, te costă; de exemplu, dacă vrei ca vreo 20-30 de documente să îți fie verificate (dacă s-a depus ce trebuie, dacă sunt îndeplinite condițiile), te costă undeva la 1.500 de dolari. Nu este un cost mic și nu spune nimeni asta” , a explicat experta în AI și robotică Ana-Maria Stancu la emisiunea Next a publicației Adevărul.

Mai jos poți urmări emisiunea integrală: