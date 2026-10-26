Granița dintre interacțiunea umană și cea digitală devine din ce în ce mai fină, stârnind tot felul de scenarii futuriste. Una dintre cele mai fascinante și controversate întrebări legate de viitorul relațiilor umane este dacă vom ajunge vreodată să ne căsătorim cu roboții. „Nu cred că vom ajunge acolo, deși în Japonia și în țările asiatice avem astfel de cazuri. Sunt la extremă”, a explicat experta în AI și robotică Ana-Maria Stancu la emisiunea Next a publicației Adevărul.

Urmărește mai jos emisiunea completă