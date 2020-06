O agenţie de publicitate care are între clienţi BMW, PayPal şi PepsiCo va boicota Facebook timp de o lună

Între clienţii agenţiei care este deţinută de Omnicom Group se află BMW, HP, PayPal, Pepsi, Doritos, şi Adobe.

Săptămâna trecută, un grup format din şase organizaţii, între care Anti-Defamation League, National Association for the Advancement of Colored People, Sleeping Giants şi Color of Change, au cerut advertiserilor de pe Facebook să oprească publicitatea pe Facebook pe parcursul lunii iulie. Grupul a cerut brandurilor mari ”să arate că nu vor susţine o companie care pune profitul înainte siguranţei”.

”Ne vom alătura campaniei #StopHate4Profit şi nu vom mai posta pe @Facebook în luna iulie”, a anunţat Goodby Silverstein pe Twitter.

”Luăm această iniţiativă pentru a protesta faţă de propagarea iresponsabilă pe platformă a urii, rasismului şi informaţiilor înşelătoare referitoare la vot. Încurajăm clienţii şi pe proprii noştri angajaţi să ni se alăture”, a mai anunţat agenţia.

Goodby Silverstein pare să fie prima agenţia de publicate mare care se alătură campaniei. Compania nu a răspuns imediat solicitării CNBC pentru a confirma cât de mult cheltuie de obicei pentru reclame pe Facebook şi dacă va opri publicitatea şi pe Instagram, care este deţinută de Facebook.

Decizia Goodby Silverstein a survenit după ce producătorul de îngheţată Ben & Jerry’s, deţinut de Unilever, a anunţat marţi că participă la campanie.

Branduri precum The North Face, Patagonia şi Arc’teryx s-au alăturat şi ele boicotului.

Arc’teryx a anunţat că suspendă prompvarea globală pe Facebook şi pe Instagram şi că ”donează dolari pentru contruirea unor spaţii outdoor mai incluzive”.