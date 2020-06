Facebook lansează un mod întunecat pentru aplicaţia de mobil

În februarie, aplicaţia Facebook Lite primea un update în care era inclus noul dark mode, însă acesta a întârziat să apară şi în aplicaţia principală. Totuşi, se pare că cei care folosesc des temele întunecate nu vor mai avea mult de aşteptat, deoarece gigantul tech îl va implementa în sfârşit în aplicaţia de mobile, atât pe iOS, cât şi pe Android.

În urmă cu câteva zile am văzut şi un prim look al modului întunecat, în iOS 14. Utilizatorul de Twitter @NotFridayCraig a postat imaginile de mai jos, care prezintă noul dark mode, iar reprezentanţii Facebook au confirmat faptul că o nouă actualizare care permite activarea sa este deja testată de ”un procentaj mic de utilizatori la nivel global”.

So I have dark mode on Facebook now. 😍 #darkmode #facebook #iOS14 pic.twitter.com/AuC5uYoMJ2