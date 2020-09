Motorola a anunţat noul său telefon pliabil, Razr 5G

Îmbunătăţiri pentru ecranul mic, Quick View

Afişajul Quick View al telefonului oferă instrumente, informaţii şi acţiuni într-un mod simplu şi intuitiv, care uşurează procesul de utilizare şi eficientizează timpul petrecut pe dispozitiv.

Afişajul Quick View are acum o bară de navigare în partea de jos care imită gesturile Android 10, astfel încât se poate ajunge cu uşurinţă la ecranul de pornire doar printr-un swipe-up. De asemenea, glisarea spre dreapta de pe ecranul de pornire permite accesul rapid al camerei, iar glisarea spre stânga permite accesarea aplicaţiilor preferate. Prin ce de-a doua glisare se pot accesa comenzile rapide pentru a apela sau trimite mesaje text către contactele preferate.

Poţi răspunde acum la mesaje cu dictare-text, smart reply sau prin tastarea răspunsului direct din ecranul Quick View.

Se poate accesa rapid navigarea turn-by-turn de la notificările Google Maps, dar şi aplicaţiile preferate de muzică precum Spotify sau YouTube Music.

În plus, tehnologia NFC permite, cu ajutorul Google Pay, plăţile în magazinele din întreaga lume şi fotografiile, videoclipurile, contactele sau formatele text vor putea fi distribuite cu uşurinţă către un alt dispozitiv.





Motorola a oferit fiecărui utilizator posibilitatea de a-şi personaliza experienţa de afişare Quick View cu temele şi aplicaţiile preferate. razr 5G are o preselecţie de opt aplicaţii care funcţionează pe ecranul Quick View: cameră, mesaje, calculator, Keep, Google News, Google Home şi YouTube. În plus, Motorola oferă posibilitatea rulării tuturor aplicaţiilor pe ecranul Quick View, astfel încât selecţia lor să fie uşor de personalizat.

Marginea de jos îngustă, senzorul de amprentă montat în spate şi balamaua actualizată oferă modificări estetice şi funcţionale bazate pe feedback-ul direct al consumatorilor pentru o experienţă de utilizare simplă, cu o singură mână. Sticla 3D lucioasă cu aluminiu seria 7000 oferă un aspect atrăgător, în trei culori - Polished Graphite, Liquid Mercury şi Blush Gold.

Ecranul principal are 6,2 inci

Prin deschiderea lui razr 5G se activează ecranul Flex View de 6.2 inci cu aspect ratio 21:9 CinemaVision.

Display-ul lui razr 5G funcţionează împreună cu designul de balamale pentru a oferi singura închidere Zero-gap pe un dispozitiv pliabil. Motorola a testat sistemul de pliere de pe motorola razr 5G prin cicluri rigide de pliere, prin căderi de la înălţime, inclusiv prin teste de temperatura în diferite contexte şi multe alte probe dificile pentru a garanta longevitatea şi fiabilitatea telefonului.

Ţinând cont de faptul că un utilizator deschide telefonul, în medie, de aproximativ 40 de ori pe zi, iar un utilizator care foloseşte telefonul intens îl deschide de 100 de ori pe zi, testele realizate în fabrică au demonstrat că razr 5G rezistă până la 200.000 de deschideri. În plus, un strat de protecţie personalizat protejează împotriva zgârieturilor, în timp ce o barieră hidrofugă din interiorul dispozitivului protejează împotriva scurgerilor, stropilor, ploii şi a altor astfel de elemente.

Designul actualizat al marginii de jos reduce dimensiunea dispozitivului, permiţând în acelaşi timp performanţa 5G. Marginea de jos adăposteşte două dintre cele patru antene 5G, toate acestea fiind alimentate de un procesor Qualcomm Snapdragon 765G.

Camera principală devine cameră de selfie

Sistemul de camere capturează fotografii pe camera de 48 MP, iar tehnologia Quad Pixel oferă de 4X mai multă sensibilitate la lumină. Stabilizarea optică a imaginii compensează imaginile şi videoclipurile neclare, iar tehnologia cu auto-focus laser ajută camera să focalizeze rapid subiectul.

În momentul în care telefonul este închis, sistemul de camere de 48 MP devine o cameră selfie. Camera Cartoon ajută la menţinerea focalizării subiectului prin afişarea unei animaţii distractive pe ecranul Quick View, în timp ce aplicaţia camerei este deschisă pe ecranul principal Flex View. Instant Review arată o previzualizare a fotografiei pe ecranul Quick View după realizarea pozei, iar External Preview reflectă vizorul de pe ecranul Quick View, astfel încât subiecţii să poată vedea fotografia înainte de a fi surprinsă.

De asemenea, ecranul complet, Flex View Display şi camera internă de 20 MP sunt la îndemână pentru apelurile video.

My UX include toate experienţele Motorola pe care clienţii le cunosc şi le apreciază, precum şi o varietate de funcţii noi cu setări personalizate şi control avansat. Utilizatorii îşi pot crea propriile teme şi fonturi pentru dispozitiv, culori şi pictograme.

În România, noul Motorola razr 5G va fi disponibil din această toamnă la preţul recomandat de 6999 lei, iar mai multe detalii despre dispobilitate vor fi dezvăluite curând.