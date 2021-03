Am testat Xiaomi Mi 11. Ce m-a surprins [HANDS ON]

Acest tip de eveniment se numeşte în industrie hands on, nu e un test complet, ci o ocazie de a intra în contact cu un dispozitiv pentru a-ţi forma o opinie preliminară. Am petrecut cam o oră şi jumătate într-un local de pe Calea Victoriei, întorcând Xiaomi Mi 11 (M2011K2G) pe toate părţile şi încercând să aflu cât mai multe despre el.

Ca design, la prima vedere, deşi telefonul e frumos şi stă bine în mână nu aduce nimic original, în afară de modulul camerei. Nu e ceva rău, dar la nivel de smartphone de top sunt alte aşteptări. Ecranul e protejat cu Corning Gorilla Glass Victus.

Principalele specificaţii ale lui Xiaomi Mi 11:

ecran AMOLED de 6,81 inci cu rezoluţie1440 x 3200, densitate 515 ppi, 1 miliard de culori, rată de refresh 120 Hz.

raport ecran corp 91.4 %, HDR10+ şi luminozitate maximă 1500 niţi.

procesor Snapdragon 888, 8GB/12 GB RAM, procesor grafic Adreno 660, stocare 128GB/256GB fără slot de card suplimentar.

sistem de operare Android 11 cu interfaţă MIUI 12.

camera principală, spate, e triplă, formată din una wide de 108 MP (f/1.9), una ultrawide de 13 MP ( f/2.4) şi una macro de 5MP( f/2.4).

camera de selfie are 20MP cu f 2.2.

cititor de amprentă în ecran.

Muchiile lui Xiaomi Mi 11.





În majoritatea timpului l-am folosit pe cel albastru, din dreapta, în imaginea de deschidere, dar am profitat de faptul că unul dintre jurnalişti întârzia şi l-am luat şi pe cel negru, pe care m-am jucat vreo 10 minute PUBG, cu toate setările posibile la maximum. Am făcut de asemenea mai multe teste de cameră şi sintetice. Am navigat prin meniuri şi setări.



Ecranul e foarte luminos, culorile sunt vii, contrastul bun. Orice faci pe el e instant. Într-un anumit fel e prea mult pentru sarcinile obişnuite, un overkill. Adică în majoritatea timpului nu ai nevoie de capacitatea de procesare a unui Snapdragon 888 şi a 8 GB de memorie RAM ca să stai pe reţele sociale, să trimiţi e-mailuri, să dai telefoane etc. Aici o să explic şi partea din titlu "Ce m-a surprins".

Unul dintre aplicaţiile pentru teste sintetice foarte întâlnită în domeniu, folosită pentru a determina performanţele de gaming ale unui smartphone, e 3DMark, de altfel are şi supranumele de "The Gamer's Benchmark". Până nu demult cel mai complet şi mai dur test din această aplicaţie era SlingShot Extreme. Acest test a fost primul pe care le-am făcut pe Mi 11 şi ”rezultatul” a fost de senzaţie.

Mai exact aplicaţia a spus că testul e Maxed Out!, în română, epuizat sau depăşit de performanţa dispozitivului, şi a recomandat testul Wildlife, pe care l-a dus la bun sfârşit şi am obţinut şi un rezultat. Am făcut şi captură de ecran cu rezultatul din Wildlife, care a rămas în terminal şi pe care n-am mai primit-o de la organizatori, după test. Mai multe detalii, în cazul unui review complet.

Ei bine, şi ce atâta fandoseală cu Maxed Out! Păi testul acesta îl aplic constant din 2016, de 5 ani, pe aproape fiecare dispozitiv care-mi trece prin mână şi n-a existat nici un smartphone sau tabletă pe care să apară acest mesaj. Xiaomi Mi 11 e primul, dar e posibil să fie şi altele după el. Asta e, o PREMIERĂ!

Şi rezultatetele în testul Geekbench.

Sunt destul de familiarizat cu camera de 108 MP de anul trecut şi aş fi preferat să aibă opţiunea de tele(obiectiv) ca pe Mi 10 Ultra, decât două camere - wide şi ultrawide. Probabil e o opţiune pentru modelul PRO, cine ştie?

O imagine de interior, de 108MP (12032x9024), micşorată automat de site-ul Adevărul, fără nici o altă modificare. Culorile sunt naturale, cu nuanţe bogate şi expunere bună, ţinând cont de contralumină (Contre-jour). Pentru cineva care foloseşte pentru prima dată acest gen de camere e o încântare, pentru cei mai pretenţioşi se simte lipsa unui zoom optic.

Aproape am uitat de difuzoarele Harman Kardon, probabil cel mai bun sistem de sunet de pe un smartphone Xiaomi de până în prezent. Sunetul e foarte de puternic şi echilibrat, mai multe detalii după un test extins.

Pentru că există o tendinţă între producătorii de smartphone de a scoate încărcătorul din pachetul telefonului o să felicit Xiaomi că îl păstrează. Ştiu, am ajuns să mă bucur pentru lucruri normale.

De la acest hands-on a trecut ceva timp, Xiaomi Mi 11 s-a lansat oficial în România pe 11 martie şi unii jurnalişti sau vloggeri l-au şi testat complet.

O concluzie. Xiaomi Mi 11 e probabil cel mai accesibil şi mai performant smartphone care va ajunge în România în 2021, telefonul premium cu cel mai bun raport calitate preţ. Accesibil însemnând că preţul de 3899 de lei va fi cel mai mic pentru un smartphone cu Snapdragon 888. Cu siguranţă nu e ieftin, dar când vă veţi uita la concurenţă... Pentru un utilizator avansat poate fi o afacere excelentă.