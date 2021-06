Cum a reuşit un singur client al firmei Fastly să cauzeze căderea internetului la nivel mondial

O problemă în codul Fastly care fusese introdusă din greşeală la mijlocul lunii mai a rămas nedetectată până marţi dimineaţă, când un client şi-a actualizat setările. Acţiunea acestuia a declanşat problema din cod şi a dus la întreruperea internetului pentru aproximativ 85% din reţeaua companiei.

„Pe 12 mai, am început o implementare de software care a introdus un bug ce putea fi declanşat de o configurare specifică făcute de un client în anumite circumstanţe. (...) Pe 8 iunie, un client a introdus o schimbare validă a configuraţiei care a inclus circumstanţele specifice prin care s-a declanşat bug-ul. (...) Am detectat problema într-un minut, apoi am identificat şi izolat cauza şi am eliminat configuraţia. În 49 de minute, 95% din reţeaua noastră funcţiona din nou în mod normal”, a declarat un reprezentant al companiei.

Reţeaua de furnizare de conţinut gestionată de Fastly este una dintre cele mai mari de pe internet, alături de reţele similare gestionate de Akamai, Cloudflare şi CloudFront. Toate se bazează pe acelaşi principiu: internetul este mai rapid şi mai stabil dacă utilizatorii se pot conecta la servere apropiate de ei din punct de vedere geografic.

În mod normal, organizarea reţelelor de internet în acest fel înseamnă scăderea timpului de aşteptare pentru accesarea unui site, iar operatorilor reţelei de furnizare le permite să contracareze ameninţări de securitate ori să facă faţă problemelor ridicate de creşteri neaşteptate ale traficului. Problemele înregistrate marţi au pus însă în discuţie riscurile asociate unei infrastructurii a reţelelor de internet concentrată în mâinile a doar câteva companii.

Pentru Fastly, incidentul de marţi s-a dovedit unul fericit, preţul acţiunilor companiei crescând cu 12% în timpul zilei. Două motive sunt invocate de analiştii financiari pentru acest salt contraintuitiv: faptul că firma a demonstat o capacitate solidă de răspuns în cazul unei crize ori faptul că mediatizarea incidentului i-a făcut pe mulţi investitori să realizeze ce clienţi are compania şi cât de rentabilă ar fi o investiţie.

Efectele nu au fost însă la fel de fericite şi pentru clienţi. Doar în cazul Amazon, incidentul a costat compania aproximativ 32 de milioane de dolari în vânzări, conform unor analize.