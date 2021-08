Organizaţia non-profit, aşa cum a declarat pentru Reuters, îşi asumă misiunea de a adăuga la o bază de date comună manifestele, postările şi linkurile extremei drepte din spaţiul virtual care au fost semnalate de către Tech Against Terrorism, iniţiativă lansată şi sprijinită de către "Directoratul executiv anti-terorist". Aveţi aici toate detaliile necesare. Citiţi cu atenţie datele despre activităţile lor şi veţi înţelege importanţa dată creării acestei baze de date comune spre care pleacă toate informaţiile relevante pentru lupta anti-terorism, legate de activităţile extremei drepte, culese de fondatorii GIFCT.

GIFCT are acum 17 membri: Airbnb, Amazon, Discord, DropBox, Facebook, Instagram, JustPaste.It, LinkedIn, Mailchimp, Mega.nz, Microsoft, Pinterest, Tumblr, Twitter, WhatsApp, WorPress.com şi YouTube.

Ceea ce mi se pare extraordinar de important este că în aceeaşi bază de date vor fi integrate şi alte informaţii extrem de sensibile, altădată destinate strict cooperării între câteva mari servicii de informaţii, cum sunt cele care vor fi redirecţionate de reţeaua globală de spionaj susţinută de reţele de interceptare şi ascultare cele mai performante din lume reunite în organizaţia Five Eyes. Faptul este într-adevăr excepţional deoarece adaugă forţei cu totul extraordinare a membrilor reuniţi ai GIFCT capacităţile proprii ale organizaţiei Five Eyes care are cinci membri fondatori, SUA, UK, Canada, Australia şi Nou Zeelandă, extinsă apoi cu alte cinci ţări, ajungând acum la 14 ţări partenere.

Până acum, baza de date a GIFCT era alăcuită în principal din înregistrăriile video sau produse de grupările teroriste nominalizate ca atare de căte ONU, în principal grupările islamiste radicale precum Al Qaeda şi ISIS, Dar, din acest moment, organizaţia anunţă că va adăuga în baza sa de dateconţinutul, imaginile, textele, manifestele, proclamaţiile şi conversaţiile agresive din zona atât de largă a extremei drepte în spaţiul virtual. Foarte interesant este că fondatorii GIFCT nu lucrează, precum serviciile de antiterorsim, adică încercând să adune în propriile baze de date informaţiile legate de extrema dreaptă. Noutatea absolută este că, de această dată, au intrat în luptă chiar posesorii serverelor gigantice prin care circulă cea mai mare parte a informaţiei din spaţiul digital şi care, în modalităţi speciale, pot identifica chiar şi accesările DarkNet. Vor fi stocate fotografii, înregistrări video, documente PDF sau în orice alt format şi adrese URL. Promiţând în acelaşi timp că vor continua acţiunile deja demarate de asanare a propriilor lor reţele, aşa cum a făcut spre exemplu Twitter desfiinţând peste 70.000 de conturi aparţinând organizaţiei QAnon şi simpatizanţilor săi, marii susţinători radicalizaţi ai lui Trump sau Facebook care a eliminat peste 65.000 de pagini ale grupărilor tip "miliţii cetăţeneşti".

Kicking off the @GIFCT_official Annual Summit today including announcements around expansion of the Hash Sharing Database; expanding scope of terrorist & violent extremist hashed content. https://t.co/eQMXZAzy50 — Erin Saltman, PhD (@ErinSaltman) July 26, 2021

De ani de zile există această discuţie despre cum se poate îmbunătăţi cooperarea în ce înseamnă lupta împortiva terorismului, acum cu accent asupra celui de extremă dreapta, poate motivat sau declanşat, cu maxima urganţă de şocul reprezentat de asaltul asupra Capitoliului şi analiza modului în care organizaţiile de extremă dreapta au colaborat în spaţiul virtual Astfel, baza de date permite schimbul între organizaţiile membre de "amprenete digitale" "hashes" ale fiecărei organizaţii teroriste cunoscute sau ale fiecărui terorist. Interesează "amprentele digitale" legate de conţinutul care reprezintă, conform definiţiei date în rportul pe 2021 al organizaţiei giganţilor internet:

- o ameninţare credibilă (o postare publică anunţând o ameninţare specifică, iminentă şi credibilă împotriva populaţiei non-combatante sau/şi a infrastructurii civile

- violenţă grafică împotriva unor persoane fără apărare - uciderea, execuţia, violul, tortura sau provocarea de răni unor persoane fără apărare (exloatarea prizonierilor, selectarea specială de non-combatanţi)

- Glorificare acţiunilor teroriste - conţinut care glorifică, celebrează sau laudă atacurile după ce s-au produs

- Recrutare şi Instrucţie - materiale destinate recrutării de adepţi, care dau indicaţii sau le oferă instrucţiuni operaţionale.

Interesant, dar fi şi suficient?

S-ar putea să fie un doar un început, deschizând poarta (sau chiar porţi multiple) pentru acţiuni de tipul celora pentru care pledează de mai mulţi ani şi organisemele europe, EUROPOL spre exemplu, extrem de îngrijorate că mişcările de extremă dreapta şi cele islamiste radicale au profitat de perioada pandemiei şi de fricile instalte la nivelul conştiinţei colective pentru a extinde difuzarea de mesaje de tip conspiraţionist şi de propagare a violenţei. Aveţi aici un exemplu, un material elaborat de EUROPOL în septembrie anul trecut, sinteză a temelor care stau acum în atenţa autorităţilor cu atribuţii specifice în domeniu. Problema nu este teoretică, există cadrul juridica necesar, ci modul în care fiecare stat reglementează procesul deschiderii unor segmente din bazele acestea de date către origanismele de urmările penală. Dar, după cum se vede, chiar EUROPOL trage acest semnal de alarmă, reţeaua organizaţiilor din zona extremei-drepte se extinde continuu şi, în sine, devine o ameninţare globală necesitând un răspuns global, aşa cum afirmă experii consultaţi de organizaţia de securitate europeană, aveţi aici o parte dintre răspunsuri.

Cred că am auzit corect semnalele privind dorinţa marcată de creştere a nivelului de cooperare pentru oprirea, cu toate mijloacele legale (şi sunt multe) a valului neliniştitor de mare al propagandei de ură şi intoleranţă difuzată de extrema dreaptă în spaţiul virtual, mai nou susţinută de prezenţa unor reţele foarte speciale care au membri activi din rândul armatelor europene (deloc lucru de mirare) dar şi dintre poliţişti şi membrii serviciilor de informaţii sau al altor organizaţii de securitate.

Ce poate urma? Un proces cu mult mai rapid de identificare a celor care se află în spatele amprentelor digitale care însoţes mesajele corozive care, teoretic, conform legislaţiei în vigoare, pot fi încadate în categoriile definite ca penalizabile penal şi deferirea lor direct în faţa justiţiei. Vedem acum începutul unei mişcări disperate, poate de ultim moment, pentru stăvilirea acestui curent al extremelor care se hrănesc şi, mai departe alimentează fricile generatoare de violenţe naţionale şi internaţionale. Şi asta nu priveşte doar extrema dreaptă, tarele sale devenind foarte vizibile în perioada Trump şi expuse acum dezvăluirilor din procesul atentatorilor de la Capitoliu, proces dificil şi care este de-abia la început. Şi tot produce victime.

Dar, exact în aceeaşi măsură, priveşte şi dezvoltarea celeilalte ameninţări, una dublă, venită din partea extremei stângi şi a reţelelor ultra-violente ale "noilor anarhişti". Despre asta, într-un material viitor.