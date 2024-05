Mircea Rednic scrie istorie în fotbalul românesc. „Au fost momente în care îmi doream să-mi dau demisia, să mă retrag“ FOTO VIDEO

A fost bucurie mare pe stadionul din Arad luni, 6 mai 2024. Mircea Rednic scrie istoria postrevoluționară a Bătrânei Doamne a fotbalului românesc. Peste 10.000 de spectatori au aplaudat la scenă deschisă spectacolul fotbalistic.

Peste 10.000 de oameni au făcut festival în a doua zi de Paște, luni, 6 mai 2024, pe stadionul Stadionul Francisc Neuman din Arad.

Mircea Rednic și jucătorii săi au fost aplaudați la scenă deschisă. UTA Arad a învins-o cu scorul de 3-1 pe FCU Craiova în etapa a opta din play-out-ul Superligii României. Drept urmare, echipa de fotbal UTA va termina campionatul național pe un onorabil loc 7.

Mircea Rednic a recunoscut că de când este la Arad a fost și criticat și chiar a mărturisit că la un moment dat a vrut să renunțe. S-a întâmplat acest lucru după 0-0 cu FC Voluntari - adică la o lună de la infarctul suferit.

„Au fost momente în care am avut discuții cu domnul Meszar și chiar doream să-mi dau demisia, să mă retrag. A fost după Voluntari sau ceva, veneam și după un infarct și eram așa în balanță, ce fac, continui? Pot să mă duc mai departe sau îmi termin treaba? Asta a fost la început când am văzut că și lumea, nu foarte multă, nu avea răbdare. Țineți minte că tot timpul am zis <răbdare, răbdare, răbdare>, că știu ce înseamnă. Dacă sunt lăsat să îmi fac meseria, o să reușesc. Chiar dacă nu avem un buget mare, de exemplu nu ne comparăm cu bugetul echipei lui Mititelu”, a declarat Rednic.

După victorie, antrenorul Mircea Rednic a mai declarat: „Aici mă simt foarte bine. În momentul când lumea te apreciază și mai ales la vârsta mea frumoasă… Sper să mai trăiesc câțiva ani și să fie bine, să reușim, să nu ne mulțumim cu puțin. Eu în discuția pe care am avut-o cu domnul Meszar la început, el tot îmi spunea să nu retrogradăm. Eu cred că la Arad se pot face lucruri frumoase cu muncă, disciplină. Sunt sigur că și sponsorii o să vină, pentru că se lucrează serios, la noi obiectivul este performanța. Am fost la un punct de play-off, iar acum spun că vreau altceva. Întotdeauna am zis că îmi doresc să fac mai mult decât au făcut ceilalți. Eu nu am nimic de împărțit cu nimeni, nici cu politicul, cu nimeni. Eu dacă sunt lăsat, îmi fac meseria, îmi respect meseria, mă simt foarte bine aici, nu am motive să plec. Chiar s-a discutat cu domnul Meszar să schimbăm contractul, să mărim durata contractului”.

Cu privire la rezultatul frumos, fostul internațional a recunoscut că nici măcar el nu credea cu adevărat în clasarea pe locul 7 în SuperLigă, adică primul din play-out.

„Nu credeam, recunosc. Să fiu sincer, nu credeam, nici voi nu credeați la felul cum am început. Am văzut iar texte, 43 de jucători, dar a meritat. Și în alți ani, tot cam pe acolo ați fost, la alte echipe sunt 30-35, dar nu au avut rezultate. Noi acum am avut rezultate și nu numai. Vorbesc despre felul cum joacă echipa, jucătorii au prezență, chiar mi-a plăcut astăzi. Am reușit să formăm o echipă puternică, un grup pozitiv, un grup care se respectă, toți trag la aceeași căruță. Sunt modești, prezenți, respectuoși față de tot ce se întâmplă aici, față de club, față de suporteri, de conducere și rezultatele au venit. Am marcat 15 goluri în play-out, avem 37 de puncte, e record de când e UTA în Superligă”, a mai declarat Mircea Rednic.

Conform sportarad.ro, Mircea Rednic are pe banca UTA-ei, 20 de victorii, 16 remize și 13 înfrângeri. În anul 1974, UTA era pe locul 5 în Divizia A, 5 ani mai târziu urmând prima retrogradare din existența clubului și mai apoi mai multe prezențe pe scena eșalonului secund decât în elită.

Rareș Pop, rămas bun

Emoții au fost și pentru unii jucători. De exemplu, Rareș Pop, care este foarte apreciat de arădeni, și-a luat rămas bun în stil mare de la suporteri. Acesta a marcat împotriva celor de la FC U Craiova, iar din vară devine cu acte în regulă jucătorul Rapidului.

Lovitura de începere a partidei cu FC U Craiova a fost dată de Francisc Tisza, cel care a format multe talente fotbalistice, inclusiv Rareș Pop a fost antrenat câțiva ani de el.

Acesta a fost însoțit până la mijlocul terenului de Claudiu Drăgan, unul dintre fotbaliștii talentați, actualmente team-manager la UTA.

În ceea ce privește FC U Craiova, Eugen Trică nu a putut decât să recunoască eșecul.

„Vreau să vă felicit pentru echipa frumoasă pe care o aveți, iar publicul a fost nemaipomenit. Noi azi nu am reușit să jucăm ce ne-am propus, e o seară neagră pentru noi, pentru fotbalul craiovean. Era meci decisiv, nu ne-am ridicat la nivelul jocului, al acestui meci decisiv. De fapt, toate au fost decisive, dar azi a fost și mai decisiv și nu am fost la nivelul așteptărilor. Îmi cer scuze suporterilor, celor care au fost alături de noi azi, dar trebuie uitată această zi. Nu a fost ce trebuie, mai avem un meci, jucăm acasă, nu mai stăm la mâna noastră, dar trebuie să ne câștigăm jocul”, a spus tehnicianul celor de la FC U Craiova.