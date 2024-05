„Cutremur“ la CSM București: ședința incendiară de astăzi va aduce decontul eliminării din Liga Campionilor

CSM București a fost ansamblată cu obiectivul declarat de a câștiga Liga Campionilor. Ce nu ni s-a spus însă în momentul înființării, în 2007, a fost că, după atingerea acestui obiectiv, o singură dată în 2016, „specialitatea casei“ va deveni eliminarea în sferturi!

Dacă ne propunem să vedem jumătatea plină a paharului, „tigroaicele“ au nouă prezențe succesive în această fază a competiției. Din păcate, tocmai au ajuns la al 6-lea sezon la rând în care se opresc aici. Ceea ce e o contraperformanță, având în vedere că lotul e unul stelar, mai ales în actuala stagiune. Exact asta a remarcat și jurnalistul Marius Huțu (welovesport), unul dintre cei mai buni specialiști din presa noastră pe handbal.

„Culmea, eșecul la scor cu Metz din ultimele două weekend-uri a venit în sezonul în care CSM a avut pe hârtie cel mai bun lot din istorie, după palmaresul jucătoarelor. Dar și liniște, pentru că nu s-a băgat absolut nimeni peste echipă. Undeva s-au comis greșeli. Sau echipa e supraevaluată...“, a notat Marius Huțu, renumit pentru analizele sale echilibrate.

Ajuns antrenor principal la CSM București din octombrie 2019, Adrian Vasile (41 de ani) e primul care va plăti prețul pentru eliminările repetate din sferturile Ligii Campionilor. Clubul finanțat de Primăria Capitalei anunțase deja, încă din 2023, că rămânerea lui Vasile pe bancă e condiționată de accederea în Final Four-ul Ligii Campionilor. Adică, un obiectiv care tocmai s-a ratat.

Imediat după eșecul și mai dur din returul cu Metz, la șase goluri diferență, CSM București a făcut un anunț scurt pe rețelele de socializare: „Reprezentanții echipei nu vor oferi declarații la sosirea în țară, clubul urmând să comunice oficial după ședința de analiză a Consiliului de Administrație al CSMB, care va avea loc marți, 7 mai“.

Așadar, aproape sigur, astăzi se va oficializa despărțirea de Adrian Vasile. Acesta va părăsi CSM cu trei titluri în Liga Florilor. Asta dacă punem la socoteală și pe cel din actuala stagiune care, în proporție de 99%, va fi cucerit de „tigroaice“, după cele din 2021 și 2023, tot sub comanda lui Adrian Vasile. Acesta mai are patru cupe cu CSM (2019, 2022, 2023, 2024), plus trei Supercupe (2019, 2022, 2023).

Sferturile Ligii Campionilor, retur

Metz – CSM București 29-23 (27-24 în tur)

Gyor – Vipers 24-26 (30-23 în tur)

Odense – Bietigheim 32-30 (26-30 în tur)

Esbjerg – Ferencvaros 29-24 (26-25 în tur)

Vor juca în Final Four-ul de la Budapesta (1 și 2 iunie) echipele Esbjerg (Danemarca), Metz (Franța), Bietigheim (Germania) și Gyor (Ungaria).

Unde s-au oprit „tigroaicele“ de la CSM în ultimii ani în Ligă

Sezon Faza atinsă Ultima adversară

2023-2024 Sferturi Metz

2022-2023 Sferturi Vipers

2021-2022 Sferturi Esbjerg

2020-2021 Sferturi ȚSKA Moscova

2019-2020 Sferturi Gyor*

2018-2019 Sferturi Metz

2017-2018 Final Four Rostov-Don**

*Dubla cu Gyor s-a anulat din cauza pandemiei.

**CSM a câștigat finala mică, cucerind medaliile de bronz.