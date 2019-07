5 mituri despre produsele tech cumpărate la mâna a doua

Indiferent că te interesează anumite aspecte ale gadgeturilor pe care ţi le doreşti, cum ar fi performanţa optimă, durata de viaţă, eficienţa sau preţul, este important de ştiut că adesea le poţi obţine şi prin achiziţionarea unui aparat la mâna a doua. Iată care sunt cele mai frecvente mituri legate de gadgeturile second hand pe care este timpul să nu le mai crezi:

Mitul 1. Aparatele second hand sunt mai lente şi nu funcţionează bine

Un partener Microsoft a făcut un test în care oamenii au primit în folosinţă două calculatoare: unul nou şi unul second hand, apoi au fost rugaţi să spună care cred ei că este cel proaspăt scos din cutie. Rezultatul? Nimeni nu a putut să îşi dea seama de diferenţa dintre cele două calculatoare. Firmele de încredere care vând calculatoare second hand folosesc experţi care analizează performanţa acestora, pentru a se asigura că ele funcţionează perfect şi că nu au probleme. Cât timp îţi iei un calculator sau un laptop de calitate, care a fost testat cu succes înainte, nu vei da greş cu alegerea făcută şi, în plus, vei plăti pentru el un preţ mai mic chiar şi cu 30%.

Mitul 2. Aparatele electrocasnice second hand nu mai pot fi folosite

Există numeroase cazuri în care oamenii îşi schimbă aparatele electrocasnice nu pentru că nu mai funcţionează bine, ci pentru că vor să testeze un aparat cu funcţionalităţi noi, au nevoie de unul care să se integreze mai bine în designul locuinţei lor sau să se potrivească pe un anumit spaţiu ori pentru că nevoile lor s-au schimbat între timp. Adevărul este că poţi avea şansa să găseşti un frigider sau o maşină de spălat în stare aproape nouă, dar pe care să plăteşti cu mult mai puţin. De asemenea, şi aparatele resigilate sau cele cu defecte de ordin estetic, cum sunt micile zgârieturi, funcţionează la fel de bine ca cele noi, diferenţa fiind doar de preţ, nu şi de calitate a produsului.

Mitul 3. Aparatele second hand nu au garanţie

Poţi găsi o gamă largă de produse, de la calculatoare, la electrocasnice şi gadgeturi, care încă dispun de garanţie. Cât timp îţi achiziţionezi un produs care nu a fost folosit un timp îndelungat şi nu are niciun semn de uzură, poţi beneficia în continuare de garanţia produsului, astfel încât să nu stai cu grija că va trebui să scoţi alţi bani din buzunar pentru a-l repara, în cazul în care apare vreo problemă.

Mitul 4. Durata de viaţă a produselor SH este mai mică

Faptul că un produs a fost folosit nu înseamnă automat că durata lui de viaţă a scăzut dramatic şi că nu te vei mai putea bucura de el prea mult timp de acum încolo. Iată care este durata medie de viaţă a principalelor aparate dintr-o locuinţă:

Laptop: trei-şase ani

Desktop: cinci-şapte ani

Aparat de aer condiţionat: 8-15 ani

Boiler: 20-35 de ani

Dezumidificator: opt ani

Maşina de spălat vase: nouă ani

Uscător de rufe: 13 ani

Hota de bucătărie: zece ani

Congelator: 10-20 de ani

Cuptor pe gaz: 10-18 ani

Cuptor cu microunde: 9 ani

Frigider: 9-13 ani

Maşina de spălat rufe: 5-15 ani

Mitul 5. Calculatoarele SH nu sunt recomandate pentru companii

Astăzi, numeroase startup-uri şi companii apelează la calculatoare şi laptopuri second hand pentru a-şi reduce costurile şi pentru a le oferi angajaţilor produse de calitate, care ar fi fost mult mai scumpe dacă ar fi fost cumpărate noi. În condiţiile în care în companii uzura laptopurilor şi calculatoarelor este mai mare, este important ca managerii să se preocupe mai degrabă de achiziţionarea unor produse foarte bune, care sunt mai puternice, funcţionează mai bine şi pot rezista mai mult timp.

