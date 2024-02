Un român s-a trezit cu poprire pe cont după ce a postat un comentariu critic la adresa primăriei

Un bărbat plecat de ani buni din comuna vasluiană Pădureni a descoperit cu stupoare că i s-a pus poprire pe cont la doar câteva ore după ce postase un comentariu pe un grup de socializare, în care spunea că nu s-a schimbat nimic în localitate în ultimii 15 ani.

„Eu sunt plecat de câțiva ani la muncă în Constanța, dar prin intermediul rețelelor de socializare mai urmăresc ce se petrece acasă. Duminică am văzut pe un grup creat special pentru locuitorii Pădureniului, o postare despre cât de minunată e comuna noastră, și cum au fost scoși locuitorii ei din sărăcie. Am lăsat următorul comentariu scurt: «Am plecat de acolo de mai bine de 15 ani și ce credeți, am fost recent și e la fel ca și atunci». Atât. Nu am înjurat, nu am jignit pe nimeni, mi-am spus doar punctul de vedere”, și-a început povestea bărbatul.

La doar câteva ore după aceea a a descoperit că i-a fost poprit contul pentru o amendă pe care o primise în urmă cu 13 ani și de care autoritățile din Pădureni își amintiseră exact acum.

„Luni, a doua zi, în jurul orei 12:00, am primit un mesaj de la bancă cum că Primăria Pădureni mi-a pus poprire pe cont pentru o amendă de 138 de lei, luată în urmă cu 13 ani. Fusesem prins pe scuter fără a purta cască, iar polițistul m-a amendat. Deși a trecut atâta timp de atunci, angajații Primăriei Pădureni și-au adus aminte abia săptămâna asta că am de plătit acea amendă. Sunt convins că poprirea a venit ca urmare a acelui comentariu pe care l-am lăsat pe rețelele de socializare, însă am preferat să pun totul pe seama unei simple concidențe”, susține tânărul.

Tatăl tânărului, zdrobit în bătaie în aceeași zi

La scurt timp, a fost anunțat că tatăl său fusese bătut îngrozitor și a fost transportat la spitalul din Huși pentru îngrijiri medicale.

„La câteva ore după ce mi s-a pus poprirea pe cont, m-am mai trezit cu o bucurie. Am fost sunat de acasă pentru că tata tocmai fusese bătut în secția de poliție. El trebuia să primească niște bani de la o persoană, așa că a mers la domiciliul lui. Fiind puțin băut, a bătut la altă ușă, din greșeală. Este posibil să fi făcut și scandal pe acolo, nu neg, cert este că la ieșirea din bloc a fost așteptat de doi polițiști, care l-au luat pe sus și l-au dus la secție. Acolo a fost pus pe burtă și bătut până și-a făcut nevoile pe el. La un moment dat, o femeie a vrut să intre în acea încăpere din secție, dar când a văzut ce fac cei doi polițiști, s-a speriat și a plecat imediat”, povestește tânărul.

El spune că tatăl său a fost spitalizat după cele întâmplate și și-a scos certificat medical care dovedește violențele la care a fost supus.

„Tata a reușit într-un final să plece acasă, dar din cauza durerilor și rănilor provocate, a fost nevoit să sune la ambulanță. A venit un echipaj medical care l-a dus la spitalul din Huși, unde a stat internat până a doua zi. Diagnosticul în momentul internării a fost agresiune fizică – traumatism toraco-abdominal. Azi (n.r. miercuri, 7 februarie 2024) am fost la Serviciul de Medicină Legală din Vaslui, însă cei de acolo ne-au eliberat un certificat care nu reflectă chiar tot adevărul. Au spus că tata prezintă o leziune traumatică de tipul echimozei la nivelul ochiului stâng, însă pe el îl doare și șoldul și pieptul pentru că în secția de poliție pur și simplu a fost călcat în picioare. Ne-au zis că nu pot să treacă în certificat niște leziuni care nu se văd cu ochiul. Nu vreau să spun că se acoperă unii pe alții, că se încearcă o mușamalizare, însă totul mi se pare cusut cu ață albă. Întâi poprirea, apoi bătaia dată lui tata și totul din cauza unui comentariu lăsat pe Facebook. Asta înseamnă libertatea de exprimare în România, cu astfel de intimidări se ocupă funcționarii publici din instituțiile statului?”, se întreabă retoric tânărul.

Primar: „Fiecare e liber să scrie ce vrea”

Primarul comunei Pădureni, Temistocle Diaconu, a explicat care este procedura conform căreia se încasează amenzile.

„Fiscul ne-a transferat nouă sarcina de a încasa aceste amenzi. Din păcate, nu ni s-a comunicat și data când au fost întocmite acele procese verbale. La noi în sistem apare doar ca debitori. Una din măsurile trasate de Curtea de Conturi chiar asta spune, să terminăm odată cu aceste amenzi. Ori le trimitem în instanță, ori colaborăm cu băncile pentru a impune popriri, ori le transformăm în zile de muncă pentru comunitate. Printre multe altele, cei de la Contabilitate cu asta se ocupă în perioada asta, cu găsirea de soluții pentru rezolvarea problemei amenzilor. Nu le-am dat noi, dar noi ne certăm cu oamenii pentru că trebuie să le încasăm, altfel ni se impută nouă, instituției”, a precizat edilul.

Primarul spune că angajații instituției nu s-au răzbunat pe tânăr pentru comentariul pe care l-a postat.

„Despre bătaia în secția de Poliție eu nu am auzit, dar refuz să cred că ar fi posibil așa ceva. Cetățeanul respectiv a lucrat și la primărie, a fost un angajat bun, care nu a făcut probleme, nu știu în ce împrejurare a ajuns să fie bătut, dacă e adevărată această informație. Noi nu îngrădim libertatea de exprimare a nimănui, fiecare e liber să scrie ce vrea, vă asigur că nu ne răzbunăm pe cei care lasă comentarii negative la adresa instituției”, a declarat edilul, potrivit Vremea Nouă.