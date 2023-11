Trei pacienți din Spitalul de Psihiatrie Murgeni au murit. Alți 20 acuză simptome digestive grave

Trei oameni au murit, iar alți 20 pacienți acuză simptome digestive grave după ce au mâncat alimente preparate la Mănăstirea Florești.

UPDATE ORA 21.30

Conducerea Spitalului Murgeni crede că bolnavii ar fi avut de suferit după ce au luat marţi masa de prânz.

„Noi credem că situaţia s-a produs în urma servirii mesei de prânz din cursul zilei de ieri. Avem un total de aproximativ 140 de pacienţi care au mâncat. Au fost prelevate probe şi aşteptăm rezultatele în cursul zilei de joi", a declarat, pentru AGERPRES, managerul Spitalului de Psihiatrie Murgeni, Ionel Carp.

UPDATE ORA 21.15

Părintele Ariton Iezechiel, starețul mânăstirii de la Florești, nu crede că vinovată de moartea pacienților este mâncarea preparată la mănăstire.

„Mâncarea care am dus-o ieri acolo, am mâncat-o și noi astăzi la mânăstire și nu avem nimic. De obicei, noi facem astfel de acte de caritate, iar cum astăzi a fost Intrarea în biserică a Maicii Domnului, le-am dus de pomană masă de pește: ciorbă de perișoare din pește și pangasius prăjit. Am ales acest pește special ca să nu aibă oase, știind că masa este pentru suferinzi cu probleme psihice. Încă odată repet, că nenorocirea de acolo nu are nici o legătură cu masa gătită la noi la bucătărie”, a precizat starețul mânăstirii pentru publicația Vremea Nouă.

Medicii de la Ambulanța Vaslui au intervenit în cursul acestei zile de patru ori la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, în decurs de câteva ore.

Primul apel a fost pentru un bărbat de 45 de ani ce trebuia transferat la Spitalul din Bârlad cu suspiciunea de gastroenterocolită. Pacientul a fost găsit de echipajul SAJ în stop cardiorespirator. Împreună cu alt echipaj cu medic s-au efectuat manevre de resuscitare fără succes, fiind apoi declarat decedat.

A doua solicitare a fost pentru un bărbat de 68 cu același diagnostic. Pacientul a fost transferat în stare gravă la unitatea medicală.

A treia solicitare a fost pentru o femeie în vârstă de 50 de ani, care a fost găsită de medici în stop cardiorespirator. Nici aceasta nu a răspuns la resuscitare, fiind declarat decesul.

Un alt bărbat de 54 de ani, care a intrat în stop cardiorespirator, a fost declarat mort.

O echipă a Direcției de Sănătate Publică Vaslui se află la spital pentru a stabili masurile necesare. A fost anunțat și Ministerul Sănătății