Goran Bregović, concert în România după ce a fost interzis în Rep. Moldova. Susține anexarea Crimeei și sprijină invazia rusă în Ucraina

Artistului sârb Goran Bregović, un susținător fervent al regimului de la Kremlin, i-a fost interzisă duminică intrarea în Republica Moldova. În schimb, este invitat în Tulcea.

Autoritățile de la Chișinău nu au dat încă o explicație oficială pentru interzicerea accesului lui Bregović, dar au anunțat că acesta nu are permisiunea de a intra în Republica Moldova încă din 2022.

Jurnal.md scrie că acesta nu a fost lăsat să intre în țară pentru că susține deschis invazia rusă din Ucraina, ca și anexarea Crimeei de către Rusia.

Organizatorii festivalului Gustar, care are loc în aceste zile la Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, au anunţat că trupa lui Goran Bregović nu va fi prezentă la eveniment, dat fiind faptul că „nu le-a fost permisă intrarea în Republica Moldova”.

Goran Bregović s-a arătat dezamăgit de hotărârea polițiștilor de frontieră din Republica Moldova, afirmând că nu a primit nicio explicație cu privire la interdicția aplicată în cazul său.

„Am fost foarte dezamăgiți când nu am fost lăsați să intrăm în Moldova pe aeroportul din Chișinău fără nicio explicație oficială. Fac turnee extinse cu muzicienii mei în toată Europa și nu am avut niciodată și nicăieri impedimente. Vă iubesc foarte mult țara și este o plăcere pentru mine să răspund oportunității de a concerta în Moldova, mai ales, la un festival atât de colorat și unic, precum Gustar. Îmi pare foarte rău că am fost lipsit de bucuria și plăcerea de a apărea în fața voastră de data aceasta, dar vă asigur că împreună cu echipa mea vom încerca să ne asigurăm că spectacolele mele din Moldova nu vor întâmpina niciun obstacol data viitoare”, a precizat acesta.

În schimb, artistul sârb va concerta la Jurilovca. Sâmbătă, 2 septembrie 2023, Primăria comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, aşteaptă peste 100.000 de vizitatori la Festivalul borşului lipovenesc.

„Goran Bregović reprezintă perfect, prin muzica sa, amestecul de etnii și tradiții care definește atât de bine Balcanii și care e atât de prezent în Dobrogea. Nu cred că există un loc mai bun pentru un concert al acestui mare artist decât la Jurilovca, în inima celui mai amestecat și tolerant județ al României”, a declarat Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca și inițiatorul Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca.

„Am crescut pe muzica lui, am dansat la petreceri, i-am învățat melodiile, iar pe 2 septembrie le vom cânta cu toții, în portul din Jurilovca, alături de însuși Goran Bregovic! Așa arată un vis devenit realitate” a mai spus Eugen Ion.

Artistul sârb Goran Bregović susține atât ocuparea Crimeei, cât și invadarea Ucrainei de către Rusia, poziții făcute publice.