Imagini spectaculoase de la vărsarea Dunării în Marea Neagră: locul unde-i umbră și lumină, cer și pământ, apă și libertate

La vărsarea Dunării în Marea Neagră este un adevărat spectacol al naturii. Orice drumeț care a văzut spectacolul naturii a rămas impresionat pentru totdeauna.

Dunărea se varsă în Marea Neagră prin cele trei brațe importante ale deltei: Chilia, Sulina și Sfântu Gheorghe. Gura de vărsare a Dunării la Sulina este una dintre cele mai vizitate de către turiști.

Mihai Călin, un ghid din Delta Dunării, ne încântă de fiecare dată cu imaginile pe care le postează pe pagina de Facebook. „Un mic cadou pentru cei care iubesc Sulina, Dunărea și Marea! Salutări din locul de unde se vede cum răsare soarele prima dată, unde Marea îmbrățișează Dunărea ce-și pierde apa și numele în ea, unde sunt nori dar e și soare, unde-s ape tulburi dar și limpezi, unde-i umbră dar și lumină, unde-i cer, pământ, apă și libertate!“, scrie ghidul.

Sulina este cel mai estic tărâm al ţării noastre, fiind locul unde răsare prima dată soarele. Fosta așezare terorizată de bandiţi a fost transformată de Comisia Europeană a Dunării într-un oraş cosmopolit. În perioada 1900, la Sulina locuiau 2.056 de greci, 850 de români şi restul până la 4.500-5.000 erau italieni, englezi, turci, ruşi şi câţiva africani. Pe la 1887 spitalul din Sulina, cu secţie de chirurgie, rivaliza în dotare cu spitalele din Bucureşti.

Sulina are șase străzi paralele cu Dunărea, numerotate ca la New York (strada I, strada a II-a), iar cele 13 străzi paralele poartă numele unor personalităţi (Mihai Eminescu, Tudor Vladimirescu) sau denumiri specifice zonei (Dunării), precum şi Aleea Tineretului etc.

La marginea oraşului Sulina îşi dorm somnul în nisipul Deltei laolaltă ortodocşi, musulmani, ruşi lipoveni. Cimitirul din Sulina este plasat între cimitirele-muzeu din România, alături de Bellu din Bucureşti şi Cimitirul Vesel din Săpânţa, Maramureş.