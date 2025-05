Ion Țiriac a pus ștampila având pe cap o șapcă primită de la Donald Trump: „Am vânat cu feciorul dumnealui”

Ion Țiriac (86 de ani), patronul turneului de tenis ATP 250 de la București, și-a exercitat astăzi dreptul la vot în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Magnatul, care locuiește în complexul „Stejarii”, a mers la secția de votare deschisă la Liceul „Jean Monet” din Capitală.

Omul de afaceri a purtat, în secția de vot, șapca MAGA pe care a primit-o cadou de la președintele american Donald Trump, semnată de acesta. Este o șapcă de culoare albă, cu broderie, aurie fabricată în SUA.

A fost la vânătoare cu fiul lui Trump

„Eu îl cunosc pe un Donald Trump care era businessman și cu care beam berea așa. Năstase stătea aici, el stătea acolo, eu stăteam aici. „Bă, Donald, ai cumpărat Eastern Airlines acum nouă luni și acum îl bagi în faliment? Ce afacere?”. „Bă, Țiriac, ține racheta, rămâi cu racheta! Stay with the racket, stay with the tennis! Let me do the business!”. „Ce, cum voiai să fac bani? Pe mine trebuie să mă plătească statul, că atâția oameni îi dau afară", povestea Țiriac la „Prietenii lui Ovidiu”.

„Și apoi am vânat cu feciorul dumnealui acum un an sau acum doi ani în Italia. Sper că vine la mine în Africa. Ăsta este Donald Trump. Mi-a trimis o șapcă semnată de dumnealui pentru mine înainte de alegeri. Au fost acolo domnul și doamna Ferrari, au fost invitați la masă la el acasă. Și doamna fiind româncă... „A, ce mai face Ilie?!".

Ilie probabil îl cunoaște mai bine ca mine, că a fost la nunta lui la New York, a doua nuntă. A avut vreo șase nunți, mi se pare, dar numai la una a fost Trump. A stat de la 9 seara până la 6 dimineața. Businessman-ul. Domnul Trump businessman”, adăuga Țiriac.

Și partenerul lui Țiriac, IlieNăstase, se cunoaşte cu noul preşedinte al Americii, despre care spune că venea frecvent la meciurile lui, când stătea la New York.

„Eu o să-i spun tot Donald, el îmi zicea mie Nasty. Doar nu o să-i spun domnul preşedinte. La New York, cât timp eu am stat acolo, venea la meciurile noastre de la US Open, îi place foarte mult tenisul. Nu lipsea într-o perioadă deloc. Apoi m-am împrietenit cu el, m-a tot invitat acasă la el, în Florida, unde avea mai multe terenuri de tenis. Am tot jucat cu el, acum 20 de ani. Îmi arăta cât de bine joacă tenis. Şi juca bine, ştie jocul, are un backhand curat...”, zicea „Nasty”.

Așteptările lui Țiri

Înainte de alegeri, Ion Țiriac își exprima așteptările legate de nou președinte, de la care vrea să vadă că dă cu pumnul în masă la Bruxelles.

„Merg la vot, da. Nu vreau să comentez foarte mult, întotdeauna mi-am ținut gura cât am putut. Un președinte trebuie ales democratic. Un președinte, oricare ar fi el, trebuie respectat, pentru că trebuie, sau ar trebui, să-i reprezinte pe toți românii.

Sper de data asta să găsim unul care să stea în picioare. Să nu dea Bruxelles-ul cu el de pământ și să ne desconsidere așa ca în ultima decadă. Ne trebuie cineva care să le spună exact cine suntem, de ce suntem, unde suntem și cum suntem.

E un moment tot atât de important ca și cel de acum 10 ani, dar probabil mult mai important din cauza situației mondiale. Din punct de vedere al acestui război economic. În realitate, ăsta este războiul. Nu Ucraina și nici măcar Israel. Războiul ăsta economic ne poate duce înainte sau ne poate duce spre un sfârșit în care o să suferim toți”, afirma Ion Țiriac între cele două tururi de alegeri.