Ultimele pregătiri pentru JAZZx Timișoara: 3.000 de locuri pe scaune în Piața Libertății VIDEO

JAZZx, ediția a zecea, va avea loc în perioada 29 iunie-2 iulie, în Piața Libertății din Timișoara. Printre cele mai așteptate concerte este cu trupa legendarului chitarist John McLaughlin.

Festivalul JAZZx se apropie cu pași repezi, pregătindu-se să aducă o doză generoasă de jazz modern, fusion și soul pe scena muzicală din Timișoara. Pentru iubitorii de muzică, acest festival este o oportunitate unică de a se bucura de artiști excepționali și de a explora noi sunete și stiluri muzicale.

„Ca și numărătoare e al zecelea an, dar suntem la a 11-a ediție. Avem cea mai mare scenă pe care am folosit-o vreodată, avem cinci zile de festival – nu trei cum am avut anterior, avem foarte multe concerte, un program foarte plin, masterklass-uri, după ce se termină concertele pe scena mare continuăm petrecerea la Cazarma U. Săptămâna aceasta Timișoara va vibra pe ritmuri de jazz. Tehnica pentru sunet e diferită față de ce am avut anterior, avem trupe care vin cu tot, tehnician de sunet, lumini, cu mixerul lor, sunetul lor, pur și simplu vin și montează ei tot pe scenă”, a spus Flavia Buzgar de la Plai, unul din organizatorii festivalului.

JAZZx din acest an se va desfășura în Piața Libertății, acolo unde a mai fost și în 2021, iar sesiunile de jazz de după concerte vor desfășura în curtea Cazarmei U.

„Am folosit Piața Libertății și în 2021, dar atunci erau restricții din cauza pandemiei și am avut doar o mie de locuri pe scaune. Anul acesta avem 3.000 de locuri pe scaune și nelimitat în piață. Sperăm să avem și vreme bună, cu toate că nu ne va speria o ploaie dacă va veni. În fiecare an am avut cel puțin o zi cu ploaie. E chiar binevenită după zilele călduroase”, a mai declarat Flavia Buzgar.

Programul JAZZx 2023

Programul începe în fiecare seară la ora 20.00, cu o trupă autohtonă. Al doilea concert este programat la ora 21.00, iar capul de afiș de la 22.30.

De asemenea, e pentru prima dată când festivalul se desfășoară pe cinci zile. Astfel, concertele vor începe miercuri, 28 iunie. În prima zi vor urca pe scenă Acetobă feat. Arcuș, Hammal Hands și Thundercat.

Joi, 29 iunie sunt programați Andrei Petrache Trio, Mörk și BEN L’Oncle Soul.

Vineri, 30 iunie: VanDerCris, Tigran Hamasyan și Shakti.

Sâmbătă, 1 iunie: Luiza Zan Quintet, The Comet is Coming și Ezra Collective.

Duminică, 2 iulie: Blue Noise, Bilal și Ibeyi.

Evenimentele de la Cazarma U vor avea loc de joi, vineri și sâmbătă, cu începere de la ora 23.45. În prima seară vor concerta cei de la Psihodrom, apoi A-C Leonte & The Bash, iar în ultima seară Soccer96.

John McLaughlin la Timișoara

Cel mai așteptat concert va fi cel susțiut de Shakti, trupa în care cântă legendarul John McLaughlin, alături de Zakir Hussain.

Pionierii world fusion John McLaughlin și Zakir Hussain marchează revenirea în 2023 cu albumul aniversar de 50 de ani și turneul mondial.

O colaborare transcontinentală fără precedent, Shakti a unit muzicienii din est și vest și, în acest proces, a creat șablonul pentru ceea ce se numește acum fuziunea indo-jazz.

John McLaughlin a retransformat jazz-ul prin munca sa cu Miles Davis și Tony Williams Lifetime. Cu Hussain, violonistul Shankar și T.H. „Vikku” Vinayakram, McLaughlin a fondat Shakti.

Thundercat – cel mai bun disc R&B la Grammy

Thundercat (Stephen Bruner) și-a lansat cel mai recent album, “It Is What It Is”, în primăvara anului 2020. Discul a câștigat cel mai bun album R&B progresiv la cea de-a 63-a ediție a Premiilor Grammy. Thundercat a produs discul împreună cu partenerul său Flying Lotus, care a fost nominalizat la Grammy la categoria „Producătorul anului” pentru munca sa pe album.

Thundercat, este un geniu muzical cu un sunet care zboară între jazz-funk fusion, electronică, soul, hip-hop, R ‘n. B, psihedelia și este imposibil de clasificat, chiar și de cei mai devotați fani ai săi.

Ben L l’Oncle Soul

Ben l’Oncle Soul este un compozitor francez cu un stil retro. Este cunoscut pentru spectacolele sale live inedite. Artistul a cântat la mai multe festivaluri și emisiuni TV, cum ar fi FrancoFolies 2010, Montreal High Lights Festival 2011, North Sea Jazz Festival, London Jazz Festival.

Albumul său de debut omonim a fost lansat de Motown Records în 2010, fiind compus în întregime din material original, plus coverul hitului White Stripes „Seven Nation Army” și a fost vândut în peste 600.000 de exemplare în întreaga lume.

Arta sa este ca o viziune din soul modern și jazz, amestecată cu hip hop și R&B și influențată de rădăcinile sale franceze și afro-americane. Ben l’Oncle Soul are un stil proaspăt și o voce calmă. Versurile pieselor sale sunt foarte versatile.

Ezra Collective

Ezra Collective s-au integrat în dinamica scenă de jazz a Londrei, iar debutul primului album în 2019, „You Can’t Steal My Joy”, a fost cel care i-a ajutat să iasă din tipare.

Format în Londra de Femi Koleoso (tobe), fratele său, TJ Koleoso (bas), Joe Armon-Jones (clape), Ife Ogunjobi (trompetă) și James Mollison (saxofon), grupul s-a făcut cunoscut pe scena underground de jazz din Londra, folosind elemente de jazz, afrobeat, hip-hop, grime și R&B.

2018 a fost anul în care au câștigat premii precum „Best UK Jazz Act” și „Live Experience of the Year” la Jazz FM Awards, iar albumul „JuanPablo: The Philosopher” le-a adus „Best Jazz Album” la renumitele premii Gilles Peterson.

Noul lor album, Where I’m Meant To Be, este o doză de energie pură și nu poți să nu fii cuprins de vibrațiile lor pozitive.

Ibeyi

Ibeyi este format din gemenele franco-cubaneze Lisa-Kaindé și Naomi Díaz. În mod corespunzător, „Ibeyi” înseamnă și „gemeni” în yoruba, limba și cultura strămoșilor lor. Această influență poate fi auzită în melodiile lor, în care reunesc fusion jazz, R&B și downtempo electronica cu mostre de instrumente tradiționale.

Cel mai recent single „Lavender & Roses”, cu nimeni alta decât Jorja Smith, oferă o perspectivă detaliată a noului lor album mult așteptat „Spell 31”, care promite a fi un manifest puternic și activist.

Început de Primărie, continuat de CJT

JAZZx face parte din Programul Național Timișoara - Capitală Europeană a Culturii și este finanțat de Consiliul Județean Timiș. Organizat de Muzeul Național al Banatului, produs și dezvoltat de Centrul Cultural PLAI.

Din 2022, festivalul şi-a schimbat numele din JazzTM în JAZZx, iar principalii parteneri au devenit cei de la Consiliul Judeţean Timiş (co-finanţat de Ministerul Culturii prin Programul Prioritar), după ce evenimentul a fost inițiat de Primărie, în 2013.