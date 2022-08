Transformarea „Omului cu cântarul” din centrul Timișoarei. Nu a fost lăsat în voia sorții după bătaia soră cu moartea

Avram Popa are 74 de ani și își duce cu dificultate bătrânețea. De mai bine de 20 de ani este văzut în fața unui magazin de pantofi din centrul Timișoarei, cu un cântar. Nu cerșește, ci ia un leu pentru cei care vor să știe câte kilograme au.





În urmă cu două săptămâni, bătrânul a fost bătut crunt de persoane necunoscute. Așa a ajuns în atenția activistului civic Ștefan Cojocnean, cunoscut pentru faptele sale de bun samaritean cu oamenii străzii. Cojocnean a fost primul care a sunat la poliție și la salvare, apoi l-a dus pe bătrân la controale medicale, au fost împreună la Insitutul de Medicină Legală.

“Sincer, acum trei săptămâni mă gândeam când o să se mai ivească așa o acțiune în care să mă implic. Se pare că Dumnezeu tocmai mi l-a trimis pe nea Popa. Am rămas uimit prima dată că era efectiv desfigurat. După ce am făcut această acțiune publică să-l ajutăm, am mers pe la el pe acasă, i-am dus de mâncare, cafea”, a declarat Ștefan Cojocnean.





Avram Popa trăiește într-un apartament cu o cameră, în condiții extrem de modeste. Nu mai avea nici curent, pentru că nu avea din ce să-și plătească factura. Acum și acest lucru s-a rezvolvat.

„Am rezolvat să aibă curent, acum rezolvăm și cu cablul, pentru că îi place să se uite la televizor. Ne-a rugat să-i schimbăm iala de la ușă. El crede că cineva tot intră la el. Acum are o siguranță. De abia astăzi are o înfățișare mai normală, mai plăcută. I-am spus că începând de astăzi sunt foarte mulți timișoreni care-l ajută, nu trebuie să-și mai facă griji că nu are bani să-și plătească curentul. Vrem să-i schimbăm instalația electrică, să zugrăvim, să schimbăm mobila, să aranjăm casa. Acum îl ajută foarte mulți oameni din țară și din străinătate”, a mai spus Ștefan Cojocnean.







În ciuda problemelor prin care a trecut, nea Popa e zilnic în centru, cu cântarul. Spune că iese pentru are nevoie de bani.

„Ce să-mi amintesc?! Am deschis ușa, voiam să plec din casă și m-au atacat. M-au bătut cu picioarele, cu pumnii. Nu mi-au cerut nimic. Numai am încasat-o urât. Acum e mai binișor, nu văd cu un ochi, dar alte probleme mari nu am. Trăiesc și eu cum pot, de pe o zi pe alta. Ies cu cântarul pentru că e pâinea mea cea de toate zilele. Am ajuns cu cântarul în centru la sfârșitul anilor 90, pentru că nu mai aveam cu ce se mă întrețin. Pe vremuri mergea mai bine. Erau mai mulți oameni care se cântăreau. Acum mulți trec pe lângă mine și fac că plouă. Vin cam 10-15, 20 maxim pe zi”, a declarat Avram Popa.





Bătrânul a lucrat la fabrica de încălțăminte Guban, și are o pensie foarte mică, de 400 de lei. Deși are doi copii, care trăiesc în Germania, aceștia nu se interesează de soarta lui.

“Am copiii în Germania, dar cu ce să mă ajute? Ei își văd de treaba lor. Știți cum e, mamele se cunosc, tații mai puțin. Înainte am lucrat la Guban, ca operator chimist, până s-a închis. După nu am mai găsit de lucru și am ieșit cu cântarul”, a mai spus Avram Popa.





Între timp, Ștefan Cojocnean l-a dus pe nea Popa și la frizer, care i-a dat jos și barba albă de pustinic. Deocamdată nu arată prea bine, dar cu un pic de ajutor, de care nu duce acum lipsă, se va pune rapid pe picioare.