Terminalul Schengen al Aeroportului Timișoara, învăluit în miros de canalizare. „Nu știm exact de unde provine”

Directorul Aeroportului Internațional Traian Vuia din Timișoara încearcă de două săptămâni să rezolve o problemă gravă la terminalul Schengen: mirosul de canalizare.

O situație inedită la noul terminal de Plecări Externe al Aeroportului Internațional Traian Vuia din Timișoara. De aproximativ două săptămâni, se resimte un miros pronunțat de canalizare, iar cauza acestuia rămâne necunoscută. Terminalul a fost inaugurat acum doar două luni, relatează Radio Timișoara, preluat de Rador.

Directorul Aeroportului, Daniel Stamatovici, a declarat că odată ce problema va fi identificată, soluția va fi simplă.

„Nu știm exact de unde provine mirosul, de vreo două săptămâni încercăm toate soluțiile posibile. Am deconectat sistemul de ventilație în diferite puncte și am verificat fiecare conexiune. Am crezut inițial că problema este la canalizare, apoi am suspectat firmele care și-au deschis puncte de lucru acolo. Le verificăm pe toate pe rând. Vom găsi soluția în cele din urmă. Cea mai dificilă problemă este identificarea conexiunii greșite. (Reporter: Din unele informații ar fi o gravă problemă de proiectare. Există și această posibilitate?) Nu cred, nu, nu”, a declarat Daniel Stamatovici.

Directorul Aeroportului Timișoara a mai spus că au fost aduse odorizante de mare putere pentru a acoperi mirosul, dar acestea nu sunt eficiente deoarece, „e ca atunci când aplici parfum peste transpirație”.

Noul terminal de Plecări Externe al Aeroportului Internațional Traian Vuia din Timișoara a costat 190 de milioane de lei (aproape 40 de milioane de euro), și este cel mai modern terminal din România.

În noiembrie 2022, Sorin Grindeanu a dat simbolic startul lucrărilor la terminalul de plecări curse externe al Aeroportului Timișoara. Atunci, Grindeanu spunea că își dorește ca la inaugurarea acestui terminal România să fie în Schengen.

„Iată că pe de o parte România a intrat în Schengen aerian și naval, pe de altă parte cei care au construit acest terminal au reușit să se înscrie în durata contractului, să-l respecte. Deschiderea acestui terminal este dovada că România știe să concretizeze proiecte din bani europeni și că avem viziunea și capacitate să asigurăm facilitați pentru pasageri la cele mai înalte standarde”, a spus Sorin Grindeanu.