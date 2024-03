Tatăl studentei ucise cu sălbăticie a dezvăluit că a presimțit că singura lui fiică nu mai trăiește.: „Am simţit că ea nu este vie”

Noi amănunte sfâșietoare ies la iveală în cazul crimei de la Timișoara. Tatăl Andreei Morega, studenta la Medicină ucisă cu sălbăticie, a dezvăluit că a simțit că singura lui fiică nu mai trăiește.

Conform Observator News, medicii legiști au descoperit 60 de lovituri de cuțit pe corpul studentei, în vârstă de doar 21 de ani. De asemenea, Andreea Morega nu era implicată într-o relație cu călăul său, ci individul era un amic care îi face avansuri și care devenise obsedat de ea.

Colegii studentei s-au adunat luni, 25 martie, la Serviciul de Medicină Legală din Timișoara, unde familia a venit să-i ridice trupul pentru a o înmormânta creștinește.

„Era singurul nostru copil, nu mai avem niciun ţel în viaţă...Să aveţi grijă ce faceţi în viaţă, să nu păţiţi aşa ceva.. La 11 am vorbit cu ea. Mi-a dat mesaj că îşi face bagajele şi vine acasă şi îmi trimite mesaj când se urcă în microbuz. Nu mi-a trimis mesaj. Am mai întrebat-o pe unde e, ce face, nu mi-a răspuns, am sunat-o. Am intrat la griji, eram sigur că ceva nu e în regulă. Mă anunţa de fiecare dată ce paşi făcea”, a declarat tatăl tinerei.

Îngrijorat, bărbatul a decis să se ducă după fiica sa la Timișoara.

„Am luat maşina şi am plecat (n.red din Gorj) spre Timişoara. Am presimţit, am simţit că ea nu este vie”, a mărturisit tatăl Andreei Morega.

În drum spre Timișoara, bărbatul a sunat la toate unitățile spitalicești din zonă să întrebe dacă a avut loc un accident. Din nefericire, tatăl tinerei a aflat de la Poliția Herculane că au fost sesizați cu privire la o crimă în Timișoara. Ulterior, acesta a încercat să ia legătura cu apropiații studentei, inclusiv cu ucigașul ei, Mirel Dragomir. Însă, individul avea telefonul închis.

„Fata nu scăpa de el”

„Ea voia să-i spună că nu vrea să aibă o relaţie cu el. Pe Andreea n-o mai învie, orice pedeapsă ar lua, pe mine nu mă mai încălzeşte cu nimic”, a spus tatăl tinerei.

Cu toate că Mirel Dragmoir a susținut în fața oamenilor legii că Andreea Morega era iubita lui încă din luna decembrie a anului trecut, tatăl tinerei dezminte afirmațiile acestuia și spune că individul nu era nicicum iubitul fiicei sale, ci un simplu amic.

De asemenea, conform tatălui, studenta era prietenă cu sora celui care a ucis-o cu brutalitate pe tânără și astfel l-a cunoscut și pe el.

„Am fost cu el în aceeaşi clasă, toate laboratoarale, am stat doi ani şi jumătate alături de asemenea persoană, un psihopat, nu poţi să faci aşa ceva, mai ales student la Medicină. Să sfârşeşti aşa mi se pare incredibil”, a afirmat o colegă a tinerei.

„O fată deosebită, frumoasă, cuminte. Iubită de toată lumea. Fata nu scăpa de el, se tot ţinea de ea”, spun vecinii.

Mirel Dragomir a fost săltat de poliţişti în comuna Pojejena din judeţul Caraş-Severin. Acesta și-a recunoscut oribila faptă și a cerut să fie eliberat și cercetat în arest la domiciliu, însă magistrații i-au respins solicitarea.