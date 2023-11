Producători de film din Norvegia, cu elicopterul în Munții Banatului. Cum au ajuns salahori într-o acțiune umanitară FOTO

Norvegienii au fost invitați de Romeo Dunca la o plimbare cu elicopterul, pentru a admira frumusețile din Munții Banatului. În acea zi, Dunca trebuia să transporte materiale de construcții în Ineleț, un cătun izolat unde nu se poate ajunge cu mașina, accesul fiind doar pe o scară.

Întâmplare inedită pentru producători de film din Norvegia, în Munții Banatului. Adrian Mitchell, directorul Oslo Film Commission, și Anund Austena, directorul Centrului de Film Regional de la Viken, au venit în România pentru a vedea potențialul regiunii de vest pentru producții de filme de lung metraj și seriale.

Nordicii s-au întâlnit cu Dominic Fritz, primarul Timișoarei, Călin Bibarț, primarul Aradului, Ioan Popa, primarul Reșiței, dar și cu Alin Nica, președintele CJ Timiș, și Romeo Dunca, președintele CJ Caraș-Severin.

Norvegienii au fost invitați de Romeo Dunca la o plimbare cu elicopterul, pentru a admira frumusețile din Munții Banatului.

În acea zi, Dunca trebuia să transporte materiale de construcții în Ineleț, un cătun izolat unde nu se poate ajunge cu mașina, accesul fiind doar pe o scară.

Pentru că nu a mai luat muncitori cu el în elicopter, norvegienii au fost cei care au ajutat la descărcarea materialelor. Așa au îmbinat utilul cu plăcutul. Indetificarea de locații de filmare pentru producții occidentale a devenit aproape spontan și o operațiune de ajutorare a unor săteni din Ineleț.

“Este hipnotizant, nu numai peisajul și oamenii, dar și mâncarea, atmosfera, natura. Te aduce cu picioarele pe pământ, pentru că am fost în elicopter, dar a fost cu adevărat uimitor. Este o natură unică”, a spus Adrian Mitchell.

„Echipa asta din Norvegia a venit în România să caute o posibilă colaborare cu firme şi oameni de aici, din județul nostru. Ei produc filme. Am vrut să le arăt că în zona noastră, în Banatul de munte, se pot face filme de care vor ei. Le putem găsit un loc potrivit pentru orice subiect au. Cum aveam o acțiune de ajutorare, am dat și eu o mână de ajutor pentru necăjiții aceia din satul Ineleț, satul agățat de nori, unde nu este drum. Locuitorii au o viață simplă dar foarte grea. Le-am spus norvegienilor să aștepte că am și eu de dus ceva materiale. Și asta a fost. I-am rugat să mă ajute că eram singur. Ei au crezut că sunt filmați cu camera ascunsă. Am rezolvat și cred că le-a plăcut. E o idee foarte bună să se facă filme în zona noastră. Peisajele sunt deosebite. Taxe nu există, încă se pot face multe lucruri mai ieftin decât în alte părți”, a spus Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin.

Mordel norvegian replicat în România

Asociația Documentor, condusă de regizorul Florin Iepan, încearcă să înființeze un centru regional de film în zona de vest a României, după modelul și experiența Viken Filmsenter din Norvegia. Centrul va putea să atragă producători de film şi să le faciliteze realizarea de filme aici.

“Noi încercăm să înființăm un Birou de Film Regional în partea de vest a României. Ar fi o premieră. În întâlnirile pe care le-au avut norvegii cu autoritățile locale și județene din regiunea de vest, aceștia au prezentat oportunitatea de a replica modelul lor. Modelul acesta din Norvegia ar putea fi replicat și în România. Acest oficiu de film va putea să promoveze regiunea ca locație filmare, pentru filme și seriale, internaționale și românești. Pe termen lung s-ar putea transforma și într-un Fond de Film Regional pentru partea de vest, care să ofere finanțări în plus față de oferă Centrul Național al Cinematografiei. Au fost niște discuții foarte substațiale, directe, la care a participat și domnul Cristian Mungiu, poate cel mai cunoscut regizor din România, care a colaborat cu entități din acestea și în Suedia și în alte țări, și știe foarte bine Timișoara, pentru că acum câțiva ani a realizat serialul de televiziune Hackerville, care a fost aproape în totalitate filmat în Timișoara și în regiune”, a spus regizorul Florin Iepan.

Moștenire din Timișoara 2023

Următorul pas va fi constituirea Biroului de Film Regional, care va rămâne o moșterinire a Capitalei Culturale a Europei.

“Noi am făcut un amendament la Legea Cinematografiei, care a fost în dezbatere publică până acum două săptămâni, în care am propus Ministerului Culturii să cuprindă în noua Lege și existența acestor entități, acestor birouri de film regionale, și urmează să constituim această asociație ca o moștenire a Capitalei Culturale a Europei. Se închide în două-trei săptămâni, dar ea va trebui să lase în urmă o infrastructură, niște instituții noi, entități noi care să joace un rol important și în anii care urmează”, a adăugat Iepan.

Aducerea unor echipe de filmare ar reprezenta venituri considerabile pentru firmele care oferă servicii în zonă, ar aduce un beneficiu şi pentru industria creativă, un plus pentru turism și promovare.

Proiectul West Romania Film Center beneficiază de un grant din partea Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei, prin Granturile SEE. Proiectul este finanțat prin Fondul pentru relații bilaterale 2014-2021.