Filmul despre morsa Freya, produs la Timișoara, iese la rampă. Coproducția România-Norvegia, prezentată în lume VIDEO

Scurtmetrajul de animație „Prietena mea, Freya”, realizat la Timișoara, este finalizat. Rezultatul primei colaborări româno-norvegiene din acest domeniu este un film de zece minute, care spune povestea morsei Freya. Scurtmetrajul așteaptă acum să intre în festivaluri de profil.

Specie protejată, morsa trăiește în mod normal în regiunile arctice, dar Freya a devenit celebră la Oslo, când a început să facă plajă pe bărcile din port, uneori scufundându-le cu masivitatea ei.

Autoritățile locale au considerat că animalul reprezintă un pericol și în cele din urmă Freya a fost eutanasiată într-o zi tristă, anul trecut, în august, declanșând critici în toată Norvegia.

Inspirat de povestea Freyei, un grup de tineri artiști din Norvegia și România au lucrat împreună la un scurtmetraj de animație în cadrul atelierelor Arctic Motion, dezvoltate de Asociația DocuMentor și sprijinite de Granturile Norvegiene prin intermediul programului Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023. Animația are o durată de 10 minute.

„Atelierul ăsta de animație se bazează pe povești reale, dar are și o specificitate și unicitate. Pe lângă faptul că e primul atelier de animație româno-norvegiană din toate timpurile, și sperăm să continuăm și în anii următori, fiecare participant la atelier are de făcut propria lui bucată din film. El se poate exprima cu mijloacele și cu stilul său propriu. Sunt mai multe versiuni ale lui Freya, în stiluri diferite; 2D, 3D, culori diferite, desen diferit. Dar pentru că sunetul este unitar și are o poveste, lucrurile cumva funcționează. E un soi de film de animație experimentală", a declarat regizorul Florin Iepan, directorul Asociețiai DocuMentor.

La porțile festivalurilor naționale și europene

Sub tutela creativă a norvegianului Ronny Steffensen și a Manuelei Marcovici, experții implicați în proiect, povestea lui Freya a pornit la drum cu 14 participanți din Romania și 17 din Norvegia. După numeroase workshop-uri online și multă muncă „la domiciliu”, filmul a fost adus la versiunea finală. Ce se va întâmpla în continuare?

„Facem ultimele finisaje, mai ales legate de sunet, după care o să-l trimitem către festivalurile de profil, de animație. Sperăm să fie selecționat, chiar dacă el nu este un film al unui singur autor, are mai mulți autori, sper să atragă atenția. După care, undeva la sfârșitul anului, intenționăm să-l punem YouTube, la liber, să poată fi distribuit și văzut de oricine. Deocamdată reacțiile pe care le avem sunt foarte bune. El face parte dintr-un proiect realizat împreună cu Bodo, oraș norvegian care va fi Capitală Culturală a Europei în 2024", a mai spus Florin Iepan.

Ronny Steffensen, alături de trei participante din Norvegia la atelierele Arctic Motion, a petrecut câteva zile în Timișoara, Capitala Europeană a Culturii 2023, au interacționat cu artiști și cu conducerea Facultății de Arte si Design a UVT. În acest cadru, într-un studio din Timișoara a fost proiectată versiunea aproape finală a producției colective „Prietena mea, Freya”, s-au decis ultimele retușuri și s-au făcut planuri pentru distribuție și publicare.