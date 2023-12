Primele sărbători de iarnă la IKEA Timișoara, într-un spirit suedez: colecții noi, prețuri mici, mâncare de Crăciun FOTO

Anul 2023 este primul în care clienții din Timișoara au șansa de a explora gama de produse IKEA. Retailerul suedez vine în iarna aceasta cu o mulțime de produse la prețuri mai mici, precum și cu colecții noi.

IKEA Timișoara, primul magazin IKEA din Vestul României și al treilea din țară și-a deschis porțile în 8 iunie 2023. Este primul an în care clienții din Timișoara au șansa de a explora gama de produse IKEA în perioada sărbătorilor de iarnă.

Retailerul suedez vine cu o mulțime de produse la prețuri mai mici, precum și colecții noi. Astfel, începând cu 1 noiembrie, în magazinele IKEA din România și online pe www.IKEA.ro, peste 900 de produse pot fi găsite la prețuri în medie cu 15% mai mici.

„Accesibilitatea rămâne un principiu fundamental pentru IKEA și intenționăm să menținem în continuare prețurile cât mai mici posibil. În ultimul an am investit în tehnologie și în formarea profesională a colegilor noștri, ne-am reamenajat magazinele și am introdus servicii mai accesibile. Prin urmare, avem oportunitatea de a face un pas important în reducerea prețurilor noastre pe multe piețe. Încă există provocări economice în lume și știm că oamenii se confruntă cu dificultăți financiare, de aceea, acest pas înainte contează mult pentru noi”, a declarat Mihail Clinci, Sales Manager, IKEA Timișoara.

Noile prețuri mici se aplică unora dintre cele mai îndrăgite și populare game de produse IKEA, cum ar fi „Malm” (comode, măsuțe, birouri, cadru de pat, mobilier pentru dormitor), „Kalax” (rafturi, etajere), „Pax” (dulapuri pentru dormitor sau hol) și multe altele, făcându-le și mai accesibile.

O explozie de culoare din trecut

IKEA vine cu încă trei colecții atractive în acest sezon al sărbătorilor – “Nytillverkad”, „Vinterfint” și „Aftonsparv”.

Punând accentul pe cei 80 de ani de istorie IKEA, „Nytillverkad” readuce la viață o serie de piese îndrăgite, cum ar fi fotoliul metalic Jarpen din 1983, reinventat acum sub numele “Skalboda” în nuanțe de negru și portocaliu, și măsuța de cafeape rotile “Hoff”, care a primit acum numele „Jarlasa”, susținând până la o sută de kilograme.

Această nouă selecție de produse emblematice IKEA parte din colecția „Nytillverkad” readuce atmosfera colorată și emblematică de la sfârșitul anilor '70 și începutul anilor '80.

Inspirație folclorică și astronauți de pluș

Datorită colecției Vinterfint 2023, inspirată de folclorul și meșteșugurile scandinave, pregătirea pentru sărbători și crearea unor amintiri de neuitat sunt acum mai ușoare.

De la fețe de masă și decorațiuni pentru brad până la pungi și ambalaje pentru cadouri, această colecție festivă oferă tot ce trebuie pentru sărbători vesele, fără bătăi de cap.

Nu în ultimul rând, colecția „Aftonsparv” aduce o serie de jucării cu tematică spațială, incluzând astronauți și extratereștri de pluș, un cort de joacă sub formă de rachetă din carton, o navă spațială, jucării tip marionete pentru degete, veioze cu tematică spațială, textile pentru pat cu motive galactice și draperii care strălucesc în întuneric, concepute pentru a stimula curiozitatea copiilor cu vârste cuprinse între trei și șapte ani.

Locuințele ordonate ameliorează stresul și anxietatea

În calitate de expert în soluții de depozitare inteligentă, IKEA a decis ca inițiativa “Mai mult loc pentru viață” să fie principalul obiectiv în anul fiscal 2024.

“Există nevoia de o locuință care să țină pasul cu stilul modern de viață, iar atunci când nu avem suficient spațiu, mobila capătă un rol și mai important. Acest lucru este valabil mai ales pentru sufragerie, spațiul din casă în care ne întâmpinăm prietenii și familia. Cu soluțiile de depozitare inteligente de la IKEA putem expune lucrurile de care suntem mândri, dar și să ascundem obiectele pe care nu vrem să le păstrăm la vedere”, ne-au explicat cei de la IKEA.

Fie că e vorba de culori și modelele îndrăznețe sau de un look artizanal și confortabil, IKEA vine în sprijinul celor care sunt în căutarea un stil nou: depozitare inteligente, materiale textile plușate și combinații inspirate vor putea transforma garantat locuințele în vedetele acestui sezon.

Și am mai aflat ceva. Orice obiect cumpărat de la IKEA care se deteriorează pe drumul spre casă (sau chiar dispar piese), chiar și din vina cumpărătorului, poate fi schimbat în magazin, fără costuri, celor care au devenit membrii IKEA Family. Protecția e valabilă 14 zile de la cumpărare.

Vânzări bune în primul an la IKEA Timișoara

Retailerul suedez a investit în noul magazin aproximativ 60 de milioane de euro și a adus în jur de 300 de locuri de muncă. La nivel general, IKEA România a înregistrat rezultate pozitive în anul fiscal 2023, cu o creștere totală de 14,1% în materie de vânzări, în comparație cu anul precedent, ajungând la o cifră de afaceri de peste 1,2 miliarde de lei.

În ceea ce privește IKEA Timișoara, toți cei care au trecut pragul noului magazin IKEA au avut ocazia să descopere, la prețuri accesibile, peste 8.300 de produse cu design, funcționalitate și calitate deosebite, precum și delicioasele preparate din restaurantul IKEA. Astfel, de la deschiderea magazinului și până la finalul anului fiscal, încheiat pe 30 august, au fost vândute peste 950.000 de produse.

Cele mai vândute produse la IKEA

Per total, atât în magazinele IKEA din București, cât și în cel din Timișoara, vedetele în rândul produselor IKEA din ultimul an fiscal au fost accesoriile de mobilier Komplement, cu un număr impresionant de 645.960 de articole vândute, și gama de farfurii Oftast, cu un total de 2.103.429 de articole care au ajuns în locuințele clienților; suficient de multe pentru a depăși în înălțime Muntele Everest dacă ar fi așezate unele peste celelalte. Iar scaunele albe Adde s-au dovedit a fi și ele la mare căutare, întrucât nu mai puțin de 26.156 de unități și-au găsit locul perfect la mesele clienților.