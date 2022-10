Organizație pentru apărarea românilor persecutați din cauza convingerilor religioase VIDEO

Sute de persoane au participat sâmbătă, la Timișoara, la evenimentul de lansare a Oficiului Creștin pentru Drepturi și Libertăți (OCDL), un ONG care își propune să îi apere, inclusiv în instanță, pe creștinii din România care au de suferit din cauza convingerilor lor religioase.

„Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale. Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc”. Sunt prevederile articolului 29, aliniatul 1 și 2 din Constituția României.

Pentru a se asigura că aceste prevederi ale Constituției sunt respectate, un grup de avocați a înființat Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți (OCDL). Evenimentul de lansare a organizației a avut loc sâmbătă, 15 octombrie 2022, la Timișoara.

La eveniment au participat sute de persoane, iar printre vorbitori au fost reprezentanții cultelor religioase, profesorul Dumitru Borțun, Mihai Neamțu și Adrian Papahagi.

„Totul a început în 2016 cu un vis născut în mintea unor avocați ca dreptatea să nu coste. Am visat să nu plătim pentru libertate cu libertatea noastră. Am avut visul de a crea o platformă națională care să intervină într-un mod activ în scopul promovării și protejării drepturilor fundamentale”, a explicat unul dintre fondatorii OCDL.

La evenimentul de lansare a OCDL de la Timișoara a participat și Harry Miheț, un avocat american de origine română care lucrează la Liberty Counsel, una dintre cele mai puternice organizații americane care luptă în instanță pentru creștinii care sunt dați în judecată din cauza convingerilor lor religioase.

Avocatul Harry Miheț a relatat în cadrul evenimentului mai multe cazuri de creștini care au avut de suferit în „țara tuturor libertăților” din cauza credinței lor. A

vocatul a povestit cum, chiar de Ziua Constituției din SUA, a pledat în cazul a doi directori de școală, judecați pentru că, la inaugurarea unei săli de sport, la care au fost chemați reprezentanții comunității, pentru a li se mulțumi că au contribuit cu fonduri la realizarea proiectului, a fost rostită o rugăciune de binecuvântare a mâncării.

„Asta a fost crima lor. Au devenit dintr-o dată inculpați. O priveliște înfricoșătoare care ne arată starea libertății în țara tuturor libertăților. Am venit cu o veste rea, compatrioții mei români. Libertatea în țara tuturor libertăților este sub un atac crunt, necruțător și continuu. Cezarul se crede Dumnezeu și Cezarul pretinde și îi cere creștinului să îi cedeze familia, creșterea și educația copiilor, libertatea religioasă și exprimarea ei în spațiul public sau sanctitatea vieții umane de la momentul conceperii până la moartea naturală. (...) Vestea și mai rea este că toate aceste lupte de care avem parte în America, dacă nu sunt deja în România, sunt pe drum și vor veni aici. România nu este o insulă, o țară în care vom putea cere azil politic într-o zi. Dacă lucrurile astea se întâmplă în America, am toată certitudinea care se vor întâmpla și în România”, a avertizat avocatul Miheț, care le-a cerut participanților să se încreadă în Dumnezeu pentru că „El este suveran”.