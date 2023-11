Nicolae Robu candidează iar la Primăria Timișoara. Fostul primar a primit girul conducerii PNL: „Ies la luptă“

Candidatura lui Nicolae Robu pentru funcția de primar al Timișoarei, la alegerile locale din 2024, a fost aprobată unanim în forurile de conducere a Biroului Politic Local Timișoara și Biroul Politic Județean Timiș ale PNL.

În ședință comună, Biroul Politic Local Timișoara și Biroul Politic Județean Timiș ale PNL au votat propunerea președintelui PNL Timiș Alin Nica și secretarului general PNL Timiș Dănuț Groza ca, date fiind rezultatele mai multor sondaje, ultimul din iunie-iulie 2023, Nicolae Robu să fie desemnat candidat din partea PNL la funcția de Primar al Timișoarei în 2024.

„Este un lucru deja știut că după pierderea alegerilor în 2020, am considerat că 22 de ani în cele mai înalte funcții de conducere universitare - Prorector și Rector - urmați de 8 ani ca Primar, ani de dedicare trup și suflet, de dăruire de viață din viața mea pentru onorarea asumărilor, mi-au fost de ajuns și e timpul să-mi văd și eu mai mult de viața mea privată, mândru de ce-am lăsat în urmă-mi, și în universitate și în oraș și profund împăcat. Văzând însă, zi cu zi, că orașul a ajuns pe mâna unui individ nedemn de a-i fi în frunte, lipsit total de caracter și incapabil să facă față funcției și a unei șlehte acompaniatoare așișderea, cu toții cu cu totul alte interese decât cele ale comunității noastre, mi-am zis: eu nu pot asista pasiv la așa ceva! Prin urmare, ies la luptă și îmi depun candidatura pentru un nou mandat”, a transmis Robu pe pagina sa de Facebook.

A venit propunerea de la PNL Timiș

Nicolae Robu a avut două mandate de primar al Timișoarei, dar a fost învins în 2020, fără drept de apel, de cetățeanul german Dominic Fritz (USR). De atunci, Robu duce de mult o luptă cu actualul primar, prin postări pe Facebook. Acesta a declarat public că prima opțiune este să candideze din partea PNL, iar a doua, să o facă în calitate de independent. A venit însă propunerea conducerii PNL Timiș, care l-a mai avut în vedere ca potențial candicat pe actualul viceprimar, Cosmin Tabără.

„Ei bine, după aproape trei ani în care am dus de unul singur o luptă crâncenă împotriva răului abătut asupra orașului - singur e un fel de-a spune, cu un anumit înțeles doar, pentru că, de fapt, am avut mereu alături, pe Facebook, în diversele locuri în care am fost prezent: pe stradă, în supermarket-uri, în mall, etc, mulțime de timișoreni care mi-au adresat cuvinte de apreciere, m-au încurajat și și-au exprimat dorința ca eu să revin în funcția de primar și am avut și am în continuare, desigur, două echipe de fani, tineri nemembri de partid, necunoscuți de mine anterior, care care m-au asistat cu un devotament nemaiîntâlnit de mine până acum în demersurile mele online-, mi s-a propus de către conducerea Filialei Timiș a PNL să facem din nou echipă împreună, eu din postura de candidat PNL… Trebuie să conștientizăm că avem de luptat nu cu personajul nul Dominic Samuel Fritz, ci cu un puternic grup de interese (geo)politico-economice germano-austro-român ce se află în spatele lui, el fiind un simplu mercenar, cu școală de așa ceva, însă!”, a mai precizat Robu.

S-a împăcat cu Alin Nica

Nicolae Robu susține că a trecut peste neînțelegerile cu colegii de partid, care l-au “săpat” cât s-a putut de mult la alegerile din 2020. Vă reamintim, Alin Nica, președintele PNL Timiș, a fost principalul său dușman.

La alegerile interne din 2021, Nica vorbea de „fauna care a crescut în jurul fostului primar”, care au făcut un protest.

„Aceşti 20-30 de oameni care au provocat scandalul sunt practic adevărata moştenire a perioadei PNL Robu. Este fauna care a crescut în jurul fostului primar şi pe care Nicolae Robu a lăsat-o să se organizeze fără să intervină. Cred că poate chiar i-a convenit pentru că aceste personaje îi asigurau o perdea de protecţie prin care nu treceau nemulţumirile membrilor adevăraţi ai PNL. Grupul de forţă din jurul lui Robu s-a trezit fără privilegii, deodată, şi au reacţionat contondent, violent, pe măsură”, a spus Alin Nica înainte de alegerile din PNL Timiş.

Nica susţine că a început „curăţenia” în partid încă din prima zi în care am fost ales președinte PNL Timiș.

„Am propus să excludem anumiţi membri ai acestui grup, dar nu aveam cum să îi dăm afară pe toţi într-un timp atât de scurt. Mai mult, am crezut că unii dintre ei pot fi aduşi pe calea cea bună. Am greşit crezând că talibanii din jurul lui Robu pot deveni membri buni ai PNL. Acum avem dovada clară că acest lucru nu este posibil, iar preţul pe care îl plătim este foarte mare şi îl vom deconta noi, cei care muncim pentru acest partid, în timp ce creatorul acestui mecanism odios scrie în continuare pe Facebook şi se victimizează”, a mai spus Alin Nica, în 2021.