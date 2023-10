Maraton de consultații și analize medicale gratuite la Timișoara. „Mi-au găsit de toate, pot să mor liniștit!” FOTO

Cea mai mare campanie medicală din Timișoara a început duminică, 29 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri, unde peste o sută de medici și 50 de asistenți medicali din 25 de specialități acordă, până marți, consultații medicale gratuite.

Centrul Regional de Afaceri s-a transformat într-un uriaș spital de campanie. Astfel, s-au compartimentat în jur de 30 de cabinete, pentru cele 25 de specialități medicale. Pentru oameni este mai ușor și mai confortabil să-și facă analizele, se programează azi și vin a doua zi după rezultate sau chiar se programează dimineața și vin după-amiază, ceea ce este foarte greu de făcut într-un spital.

„La spital e mult mai greoi să ajungi, aici e o ocazie bună să ne verificăm fără bani”

“Mi s-a părut o metodă simplă de a ajunge la un cabinet de specialitate. La spital e mult mai greoi să ajungi, trimitere, cozi, muncim, suntem la lucru dimineața, greu ne învoim. Asta a fost o idee bună și am ajuns rapid la un specialist. Mi-am făcut un eco și acum aștept consultația la cardiologie”, a spus unul dintre primii pacienți după deschiderea spitalului.

“Am auzit că aici se fac multe lucruri bune. Am venit să fac analize la inimă, la reumatism, la tot ce trebuie. Mi-au găsit de toate, pot să mor liniștit, că am de toate. Dar e o ocazie bună să ne verificăm, fără bani, să știm de ce să ne ocupăm ca să nu mai suferim”, a declarat un alt pacient.

Cine a inițiat campania

Până marți, 31 octombrie, se estimează că în jur de două mii de pacienți vor fi consultați, gratuit, de peste o sută de medici și 50 de asistenți medicali. Campania „Împreună pentru oameni ‒ Luminează orașul prin bine” este inițiată de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România, iar coordonatorul proiectului este medicul Florian Vârcuș.

“Avem peste 25 de specialități, dar foarte multe solicitări au fost la ecografii de toate felurile. Avem ecografie mamară pentru depistarea cancerului și vine doctorul Marchiș, la care se stă două luni pentru consultații. Avem gastroenterologie, avem un cabinet de ginecologie, avem trei cabinete de cardiologie, avem pneumologie, neurologie, neurochirurgie, dermatologie, psihiatrie, endocrinologie, pediatrie, stomatologie. A venit un coleg cu cabinetul lui de oftalmologie. I-am făcut un cabinet de cinci metri, așa avea nevoie”, a spus medicul Florin Vârcuș.

Medicul s-a arătat bucuros că pot oferi asistență medicală cu colegi de top și aparatură de ultimul tip.

„Până marți estimăm să avem cam 1.800 de pacienți. Noi suntem capabili să primim 2.000. Dacă mai vin oameni chiar neprogramați, nu o să-i refuzăm, vedem cum îi rezolvăm”, a mai spus medicul Vârcuș.

"Dorim să arătăm fața reală a noastră"

În proiect este implicat și Spitalul Județean din Timișoara, unde voluntariatul a devenit o tradiție ca urmare a proiectelor coordonate de managerul Dorel Săndesc. Medicii au fost, în timpul lor liber, în cartiere sărace, în zone marginalizate sau în localități izolate, acolo unde sunt oameni vulnerabili cu acces limitat la servicii de sănătate.

„Este un eveniment care vine să reconfirme spiritul de solidaritate extraordinar al corpului medical din Timișoara și din județul Timiș. Un spirit de voluntariat care se manifestă de ani de zile, prin tot felul de acțiuni, caravanele medicale pe care le-am inițiat încă din 2018, maratoane medicale, maratoane de vaccinare. Este un fenomen deosebit care arată fața adevărată a corpului medical din Timișoara. Avem peste o mie de voluntari și tot mai mulți colegi se înscriu în aceste proiecte”, a declarat Dorel Săndesc.

Acesta spune că prin aceste campanii medicii doresc să arate „fața reală”, în condițiile în care, potrivit lui Săndesc, atunci când un medic face o greșeală și e prins și sancționat acea greșeală este „generalizată nedrept” la tot corpul medical.

Dintr-o dată, toți doctorii sunt hoți, șpăgari sau cine mai știe ce. Singura cale de a reclădi podul de piatră între noi și comunitate este să ne facem treaba atât la serviciu, cât și dincolo de fișa postului, cum este acest eveniment”, a declarat Dorel Săndesc.

Spitalul de campanie amenajat la Centrul Regional de Afaceri este deschis până marți inclusiv, între orele 10.00 și 20.00, iar doritorii se pot programa pe site-ul www.impreunapentruoameni.ro.

“E o bucurie să deschidem acest spital de campanie, nu e prima oară când acest loc gândit pentru ecomomie este transformat într-un spital. E foarte frumos să vedem ce se întâmplă. Timișoara este un oraș multiconfesional și avem nevoie de implicarea bisericilor. Este un mesaj clar că voluntariatul, implicarea în comunitate, sunt esențiale pentru funcționarea unei societăți. Timișoara a fost clădită nu de primari, ci de oameni cu mult suflet, care și-au pus talentul, timpul, experiența profesională la dispoziția comunității”, a spus primarul Dominic Fritz, la deschiderea spitalului de campanie de la CRAFT.



În cadrul aceleiași campanii, au loc și acțiuni de donare de sânge, sprijin material pentru persoanele asistate social și servicii gratuite de taxi pentru persoanele cu dizabilități.