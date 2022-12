„Livrări de bine” pe motociclete, la Timișoara. Cristi Hrubaru de la Rock FM, căpitan de drum cu daruri pentru copii FOTO

Comunitatea de motocicliști din Timișoara s-a unit din nou pentru a aduce un zâmbet pe fețele unor copii. La inițiativa clubului Moto Ikon, aproximativ o sută de motocicliști au vizitat cinci centre ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Motocicliștii s-au adunat duminică, 4 decembrie, în parcarea de la Shopping City, pentru a participa la o livrare mai aparte. Echipați cu cuburile de la Tazz, unul din sponsorii acțiunii „Livrări de bine pe 2 roți v 2.0”, au plecat spre cinci centre sociale, trei din Timișoara și câte una la Covaci și Săcălaz. Gențile au fost încărcate cu cadouri pentru cei mici, de la haine de sezon, la jucării și dulciuri.

„Suntem la a doua ediție a acțiunii Livrări de bine pe 2 roți v 2.0. Și anul trecut au venit peste o sută de motocicliști din comunitatea timișoreană. Anul acesta vor beneficia de cadouri 50 de copii, din cinci centre sociale. Avem 50 de cuburi de la Tazz, pline cu daruri, pe care le vor lua pe spate motocicliștii. Pe traseu suntem însoțiți și de poliția rutieră. Mergem împreună până la Punctele Cardinale, iar de acolo drumurile noastre se vor despărți în cinci direcții. Avem trei centre în Timișoara și câte una la Covaci și Săcălaz. La final, ne întâlnim în parcarea de la Decathlon, să bem un ceai cald”, a declarat Sorana Cican, președintele asociației Moto Ikon.



În jur de o sută de motocicliști au răspuns la această acțiune. Alături de cei de la Moto Ikon s-au aflat și cei de la Timișoara Bikers, dar și motocicliști din alte cluburi din oraș.

→ Imaginea 1/6: FOTO Moto Ikon

Rockerul Cristian Hrubaru, la Timișoara

Căpitan de drum în această acțiune a fost Cristian Hrubaru de la radio Rock FM, care a inițiat în urmă cu câțiva ani proiectul de caritate Bikers for Humanity. Hrubanu a construit, împreună cu bikerii, aproape o sută de case pentru oameni nevoiași.

„E prima oară când vin la această acțiune. Am văzut ce au făcut acești băieți anul trecut și chiar mă bucur să fiu alături de ei. Nu am stat pe gânduri după ce am primit invitația, am venit. De șapte ani de zile sunt și eu implicat în proiecte caritabile cu Bikers for Humanity, construim case, renovăm, ajutăm, donăm sânge. Pentru că iarna nu pot să merg cu mototcicleta distanțe așa de lungi, eu am venit cu avionul și mi-am trimis motorul la Timișoara cu o remorcă. Am vrut să fiu călare pe motor la acest eveniment”, a declarat Cristian Hrubaru, care conduce o motocicletă BMW R18.

„E un monstru, o betonieră, dar mă simt foarte bine pe el. E al șaptelea motor pe care-l am în cei peste 20 de ani de când sunt motociclist. Am în ADN-ul meu, pentru mine e o terapie mersul cu motorul. Am văzut foarte multe locuri faine și am cunoscut foarte mulți oameni mișto”, a mai spus Hrubaru.