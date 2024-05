Globe-trotter pe bicicletă. Povestea timișoreanului care a străbătut pe două roți o jumătate din planetă FOTO

La ora actuală există aproape 200 de state independente în toată lumea. În peste o sută a ajuns timișoreanul Arnold Gozo cu bicicleta. Prima ieșire pe două roți peste graniță a fost imediat după Revoluția din 1989, când a făcut drumul Timișoara-Budapesta-Viena.

În tinerețe, Arnold Gozo a practicat ciclismul la nivel profesionist. De aici pasiunea pentru sportul cu pedale. A străbătut cu bicicleta toată Europa, a fost în America - a făcut un drum de la Chicago la Las Vegas, în Asia de Sud-est, în Singapore, Malayesia, Thailanda, Laos, Vietnam, dar a ajuns și în Japonia, Taiwan, Coreea de Sud sau Sri Lanka.

„Am umblat prin lume cu bicicleta. Trei sferturi din globul acesta pământesc l-am colindat. Îți trebuie pasiune, timp, ambiție, bani și bicicletă. Viața pe drum e foarte faină. Și vezi absolut tot, metru cu metru. Doar cu bicicleta poți să vezi tot. Te oprești când vrei, pleci când vrei. Tu comanzi, tu execuți, pentru că eu merg de unul singur. E greu de găsit un partener care să aibă timp, bani, să țină ritmul, câte și mai câte”, a declarat Arnold Gozo.

Primul traseu: Timișoara-Budapesta-Viena

„Imediat după revoluție, m-am suit pe bicicletă și am plecat. Pe 7 februarie 1990, cred că am fost primul biciclist care a ieșit din țară. Și am ajuns la Viena în trei zile și jumătate. Prima zi până la Szeged, a doua zi până la Budapesta, a treia zi la Gyor, iar apoi am ajuns la Viena. După aceea, am revenit acasă, iar la scurtă vreme am plecat de la Timișoara până la Lisabona”, a mai spus Arnold Gozo.

Cele mai bune piste pe care le-am întâlnit au fost în Coreea de Sud, Taiwan și Japonia

Cel mai mult i-a plăcut în Asia. „E ceva deosebit față de Europa și de America, unde am fost de opt ori și am stat patru ani din viață. În Asia de Sud-Est am fost de trei ori: din Singapore, Malayesia, Thailanda, Vietnam, Cambodgia. Acum patru ani am fost în Sri Lanka – nu mai știam unde să merg, unde am mers cu bicicleta o lună de zile. Am făcut toată insula, mi-a plăcut foarte mult. E și o țară ieftină, oameni calzi, plaje frumoase. Cele mai bune piste pe care le-am întâlnit au fost în Coreea de Sud, Taiwan și Japonia”, a mai povestit Gozo.

Cu bicicleta în avion

Peste mări și oceane își duce bicicleta cu avionul. Alți bani, altă distracție. „Există o taxă pentru bicicletă dacă vrei să mergi cu avionul. Dacă biletul te costă 500 de euro, pentru bicicletă mai plătești vreo 100 de euro”, a mai spus Gozo.

În ultimii ani, pentru că are și o vârstă (pe care nu a dorit să o dezvăluie), merge cu o bicicletă electrică. Biciclistul spune că într-o expediție pe două roți pedalează în jur de 100-150 de kilometri pe zi.

„E foarte mult, dar sunt obișnuit. Am rezistență și ambiție. Doar sportul ăsta l-am făcut, numai cu bicicleta. Asta e pasiunea mea, nu am mașină. Cea mai lungă etapă de pedalat a fost de la Băile Herculane la Timișoara, 185 de kilometri. Am o bicicletă trecking, cu 21 de viteze, portbagaj față-spate, cu genți laterale. E bicicletă de șosea, pentru drum lung. Costă până la 2.500 de euro”, a adăugat Gozo.