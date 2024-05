Garry Kasparov, cel mai cunoscut campion mondial la șah, în turneu la Timișoara. „Sunt încântat să vizitez acest oraș” FOTO

Garry Kasparov va participa la două evenimente în orașul de pe Bega, joi (16 mai), în Sala Operei, și vineri (17 mai), la Tech Talks, la Cinema Timiș. Kasparov este cel mai mare șahist al tuturor timpurilor.

Garry Kasparov a ajuns miercuri seara la Timișoara. Fostul campion mondial de șah a fost așteptat de conducerea Universității Politehnica în Salonul Oficial al Aeroportului Timișoara. Kasparov a semnat în cartea de onoare a aeroportului, unde a lăsat și un mesaj, mulțumind pentru surpriza de „bun venit în orașul vostru, locul unde a izbucnit revoluția anti comunistă din România”.

„Sunt cu adevărat încântat să vizitez locul care, prin importanța sa istorică, ne oferă încredere în viitorul strălucit al democrației”, a scris Kasparov.

Acesta a spus că este la prima sa vizită într-un oraș din România, în afară de București. A subliniat că știe despre revoluția de la Timișoara și că își amintește că în 1989, în timpul unei conferințe a șahiștilor sovietici, a primit vestea că în România sunt mișcări pentru libertate și de încercare de răsturnare a dictaturii lui Ceaușescu.

Garry Kasparov va participa astăzi, 16 mai, de ora 17.00, în Sala Operei, la conferința „Provocările lumii moderne”, moderat de Cătălin Ștefănescu. Vor fi abordate teme precum politica globală și provocările lumii moderne, experiențele personale și viziunile pentru viitor.

Participanții vor avea ocazia să pună întrebări directe și să interacționeze cu Kasparov, contribuind astfel la o discuție dinamică și profundă.

Pentru că toate locurile din sală au fost ocupate după câteva ore de la anunțarea evenimentului, organizatorii au pus un ecran mare în fața Rectoratului UPT, unde va fi transmisă în direct conferința.

Tech Talks by UPT

Vineri, 17 mai, Garry Kasparov va participa la Tech Talks by UPT, ce va avea loc la Cinema Timiș.

Sub tema „AI for Humanity”, evenimentul, ce îl are ca principal invitat pe Kasparov, își propune să exploreze impactul inteligenței artificiale asupra societății și modul în care tehnologia poate fi folosită pentru a îmbunătăți viețile oamenilor.

Recunoscută drept cea mai importantă conferință de tehnologie din țară organizată de o universitate, această ediție promite să ofere o platformă de excelență pentru explorarea celor mai noi tendințe și inovații în domeniul tehnologic.

Garry Kasparov, cunoscut și pentru confruntările sale epice cu sisteme de AI precum Deep Blue al IBM, va analiza impactul progreselor fulminante din domeniul AI asupra vieții și libertăților fundamentale ale omului și va sublinia unui cadru etic în dezvoltarea și utilizarea acesteia.

Pe lângă Garry Kasparov, vor fi prezenți numeroși experți de top din industria AI, lideri de opinie și pionieri în domeniu vor urca pe scenă pentru o zi captivantă, aducând cu ei expertiză și perspective valoroase.

Azerul Garry Kasparov a început să conducă lumea șahului de la vârsta de 22 de ani, fiind cel mai tânăr campion mondial de necontestat în șah, în 1985. A rămas numărul 1 până la retragerea sa, în 2005.

Era jucătorul numărul 1 din lume când s-a retras și a dominat complet peisajul șahului timp de 20 de ani.

Garry Kasparov este un critic vocal al lui Vladimir Putin și a condus opoziția pro-democrație la alegerile prezidențiale din 2008. În 2015, Garry Kasparov a scris cartea „Vine iarna. De ce trebuie opriți Vladimir Putin și inamicii lumii libere”.