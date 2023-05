Firma celor mai bogați oameni de afaceri din Banat, dată în judecată de Primăria Timișoara. Miza: 11 milioane de lei

Primăria Timișoara a anunțat că dă în judecată o firmă deținută de frații Emil și Marius Cristescu (considerați cei mai bogați bănățeni), pentru recuperarea unei sume de peste 11 milioane de lei, reprezentând lipsa de folosință a unui teren din centrul Timișoarei.

După ce a recâștigat definitiv un teren ultracentral, atribuit de Ministerul Economiei firmei Bega Turism, deținută de frații Cristescu, Primăria Timișoara a dat în judecată societatea, cerând aproximativ 11 milioane de lei.

Banii ceruți de Primăria Timișoara reprezintă foloase neobținute de Primăria Timișoara în perioada ianuarie 2020 – ianuarie 2023, când terenul a fost în proprietatea și folosința firmei deținute de frații Cristescu. Terenul a fost folosit mai mulți ani de către Bega Turism, dar procesul pentru lipsa de folosință vizează doar ultimii trei ani.

„La începutul anului, în februarie, am recuperat în urma unei decizii la Înalta Curte de Casație și Justiție parcarea de lângă Parcul Civic, pe str. Carol Telbisz. Din 2016, aceasta a fost ilegal exploatată de o firmă privată. Nu ne oprim aici. Am dat în judecată firma respectivă pentru a recupera banii pe care orașul i-a pierdut pentru că nu am putut folosi terenul de 3.271 mp aflat în zona zero a Timișoarei. Suma cerută este de 11 milioane de lei”, a anunțat primarul Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Apărarea Bega Turism

Într-un comunicat de presă firma Bega Turism arată că parcarea care face obiectul litigiului „a fost construită pentru a deservi magazinul BEGA, deschis în anul 1975, și a fost administrată în mod legal, cu bună credință, în toată perioada de la edificarea clădirii și până la predarea terenului către municipalitate, în urma pronunțării sentinței definitive la care Primăria Timișoara face referire”.

„Parcarea cu plată a funcționat perfect legal, de la momentul constituirii ei, în anul 2016 (moment la care se înregistra un an de la intabularea terenului, în urma obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în discuție) și până la apariția deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție, de la finele anului trecut. Mai mult, societatea BEGA Turism SA și-a exprimat, la scurt timp după momentul dobândirii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului parcării și intabularea acestuia, dorința de a amenaja aici o parcare supraetajată, demers care a fost blocat de municipalitate”, se mai arată în comunicatul transmis de Bega Turism.

Bega Turism a mai arătat că până la comunicatul transmis de primărie, referitor la deschiderea procesului de recuperare a banilor „nu a avut și nu are nici în continuare cunoștință de nicio notificare sau acțiune în instanță a Primăriei Timișoara cu privire la solicitarea de posibile daune legate de folosința parcării în discuție, administrația publică locală acționând, prin demersul său, contrar practicilor uzuale”.

„Totodată, apreciem că sumele vehiculate nu pot fi justificate în mod legal, deoarece Primăria Timișoara nu a avut niciun drept legal asupra parcării, până în momentul pronunțării hotărârii Înaltei Curți 5499 din 16.11.2022. BEGA Turism SA urmărește cu interes evoluția situației și se poziționează cu deschidere pentru o comunicare transparentă”, se mai arată în comunicatul transmis de companie.

Istoria terenului cu miză uriașă

Terenul din spatele magazinului Bega a fost atribuit firmei deținute de frații Cristescu printr-un document semnat de fostul ministru al Economiei din Guvernul Ponta II, Constantin Niță. „Adevărul” a dezvăluit la vremea respectivă că împroprietărirea firmei deținute de frații Cristescu s-a făcut în ciuda unei sentințe definitive care arăta că firma nu poate benefia de teren, fiind proprietate publică.

Printr-o sentinţă emisă în 2016, Curtea de Apel Timişoara a decis anularea certificatului de proprietate prin care Ministerul Economiei îi oferea firmei Bega Turism, deţinută de fraţii Emil şi Marius Cristescu terenul de 3.700 de metri pătraţi, din centrul Timişoarei.

Sentinţa Curţii de Apel Timişoara a fost atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a decis, după mai bine de trei ani de proces, rejudecarea dosarului pe fond la Curtea de Apel Timişoara. După rejudecare, Curtea de Apel Timişoara a reconfirmat „tunul” imobiliar şi a decis anularea certificatului de proprietate prin care Ministerul Economiei le-a atribuit terenul fraţilor Cristescu. Sentinţa Curţii de Apel Timişoara a fost atacată cu recurs, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul, în 16 noiembrie 2022.

Concret, Bega Turism a intrat în proprietatea parcării din spatele magazinului Bega în baza HG 834/1991, care le permite firmelor înfiinţate cu capital de stat şi privatizate ulterior (aşa cum era cazul companiei lor, o fostă firmă de stat privatizată) să primească terenurile adiacente clădirilor pe care le folosesc pentru desfăşurarea activităţii. Pentru asta, trebuie, însă, îndeplinite anumite condiţii legale, condiţii pe care judecătorii au decis că firma fraţilor Cristescu nu le îndeplinea.