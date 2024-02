Aventura Circumeuropa 2024. „Vulpea“ va străbate râurile europene și revine la Timișoara pe Bega VIDEO

Expediția Circumeuropa se va relua în 2024 din Lefkada (Grecia). De pe Mediterana va urma revenirea spre casă pe fluvii: Rin, Main, Dunăre, Tisa și, în final, din nou Bega.

În vara lui 2023 am fost martorii unui moment istoric: un echipaj de navigatori bănățeni și-a propus să facă o călătorie lungă cu barca, cu plecare din Timișoara, de pe canalul Bega. Ambarcațiunea Vulpea a plecat din spatele Catedralei în 27 mai 2023 și a scris istorie trecând frontiera româno-sârbă pe apă după o așteptare de 65 de ani.

„Vulpea“ și-a continuat călătoria pe Dunăre, iar apoi echipajul a trecut pe Gaia, o barcă cu vele construită special pentru navigația pe mare pentru a continua drumul în Marea Neagră, cu finalul în Marea Mediterană.

Expediția Circumeuropa va continua și în acest an. Echipajul va pleca de această dată din Marea Mediterană, va ajunge în Marea Nordului, apoi din nou pe fluvii, din Amsterdam, urmând să revină spre casă pe Rin, Main, Dunăre, Tisa și, în final, din nou Bega.

„În prima expediție am avut bani pentru drumul de la Timișoara la Elefsina, în Grecia. Să mergi cu barca, mai ales pe mare, este nevoie de vreme bună. Am pierdut aproape o lună în Grecia și a devenit aproape imposibil să ne continuăm drumul, cu sau fără bani. Să ajungi în Marea Nordului în noiembrie, e foarte complicat. Așadar, visăm să ne continuăm drumul. Plecăm de unde ne-am oprit, din Lefkada. De acolo plecăm, vom trece pe mare până în Marsilia, iar apoi ne întoarcem pe râuri, să revenim în Timișoara. Vrem să închidem un cerc, să arătăm că se poate pleca cu barca din Timișoara în jurul Europei. Încercăm să plecăm în luna mai”, a declarat Cosmin Jitariuc, jurnalist la TVR Timișoara, membru al echipajului Circumeuropa.

Circumeuropa a intenționat în 2023 să promoveze Timișoara – Capitala Europeană a Culturii. Au și primit finanțare pentru asta, s-au și organizat evenimente pe bacă.

„Am câștigat o finanțare de la Centrul de Proiecte, iar proiectul era să legăm pe apă două capitale culturale: Timișoara și Elefsina. Am reușit să facem acest lucru cu succes. Am avut evenimente culturale, pe Bosfor, în Elefsina”, a adăugat Jitariuc.

Circumeuropa pe ecrane

Despre aventura din 2023 s-a realizat și un film documentar, care va fi prezentat în premieră, joi, 29 februarie 2024, la cinema Victoria.

„Este jurnalul nostru care începe odată cu coborârea cu macaraua a ambarcațiunii Vulpea pe Bega. În film nu se văd pregătirile care au început cu un an și ceva înainte să plecăm. E povestea unei călători cu barca care a călători în Europa plecând din spatele Catedralei și s-a oprit în Lefkada. E un film despre mult din ce am trăit noi în această expediție. Filmul redă un pic din apăsările noastre, din momentele tensionate. Au fost și câteva moment riscante, chiar dacă avem licențe n-am mai fost cu barca pe râuri. A fost interesantă intrarea pe Dunăre, un moment tensionat a fost când am intrat în zona în care pe o parte era Ucraina, pe cealaltă România. Era conflictul de care știm”, a mai spus Cosmin Jitariuc.