365 de lumânări aprinse pentru 365 de zile de război în Ucraina. Moment emoționant la Timișoara VIDEO

Timișorenii și refugiații din Ucraina s-au întâlnit vineri seara, 24 februarie, în Piața Victoriei, la un moment de reculegere în semn de solidaritate față de poporul ucrainean.

→ Imaginea 1/11: Moment de reculege la Timișoara FOTO Ștefan Both

În semn de solidaritate cu poporul ucrainean, în Piața Victoriei din Timișoara au fost aprinse 365 de lumânări care semnifică cele 365 de zile de război. Invitația a venit din partea Primăriei Timișoara, la eveniment fiind prezent și primarul Dominic Fritz.

“E important ca Timișoara să își arate solidaritatea față de Ucraina. Pe de o parte avem timișoreni ucraineni, o minoritate mare care trăiește aici de foarte mult timp, dar în acelaș timp avem o nouă comunitate de ucraineni care s-au refugiat la Timișoara după izbucnirea războiului. Timișoara a apărat întotdeauna valorile de libertate, solidaritate, respect și diversitate, este un oraș care trebuie să fie clar de partea poporului ucrainean”, a spus, astăzi, primarul Dominic Fritz.

La evenimentul de reculegere în semn de solidaritate față de poporul ucrainean s-a dat citire unui mesaj transmis de Societatea Timișoara.

Înainte de momentul de reculegere, în Parcul Central a fost prezentată o instalație artistică și o expoziție de fotografii pentru Ucraina.

“Am vrut să marcăm un an de la începutul războiului. Dar și că Timișoara arată în continuare solidaritate cu cei peste 1.000 de ucraineni stabiliți aici. Am început cu plantare de floarea soarelui, făcute din hârtie. Am vrut să arătăm că totul e trecător, așa cum nici hârtia nu rezistă în fața ploii. Războiul va trece și totul va fi bine. I-am invitat pe oameni în ultimele două luni să creeze aceste flori de hârtie. Acum sunt udate de ploaie. La invitația Primăriei din Timișoara am venit în centru să aprindem o lumânare ca semn de solidaritate, dar și de credință și speranță că războiul se va termina”, a declarat Flavius Ilioni Loga, președintele Asociației Logs, care se ocupă de refugianți.