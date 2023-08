Prefectul județului Mureș a demisionat după scandalul „azilului groazei”: Consider că am făcut tot ce mi-a stat în putere

Prefectul județului Mureș a anunțat, într-o postare pe Facebook, că și-a depus mandatul de prefect al județului în contextul situației din azilul din Bărdești. Mara Togănel a punctat că din punctul său de vedere a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a gestiona „uman și legal această situație”.

„Este indiscutabil că situația de la azilul din Bărdești este una inumană, tragică, pe care o condamn cu toată fermitatea, drept pentru care susțin că cei vinovați trebuie să plătească. Având în vedere contextul generat de aceste întâmplări cumplite, am luat decizia de a-mi depune mandatul de prefect al județului Mureș”, a transmis Mara Togănel pe Facebook.

Prefectul a punctat că din punctul său de vedere „am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a gestiona uman și legal această situație, îi rog pe mureșeni să vadă în gestul meu același comportament pe care l-am arătat în ultimii 3 ani și jumătate, bazat pe încredere, corectitudine și demnitate”.

„Nu sunt greșeli care să-mi fi fost imputate, din punct de vedere profesional sau procedural. Dimpotrivă, am luat măsuri rapide și am dispus o serie de acțiuni încă de când a apărut cazul azilului din Voluntari”, a precizat aceasta.

Mara Togănel a precizat că există în desfășurare anchete penale care vor demonstra cine sunt responsabilii: „Știu, totodată, că echipa Instituției Prefectului a luat măsurile corecte și la timp, lucru pentru care le mulțumesc”.

„Acest mandat a reprezentat pentru mine și pentru Partidul Național Liberal, cea mai onorantă funcție în slujba mureșenilor. În schimbul încrederii oamenilor, am oferit priceperea mea în perioade extrem de dificile: pandemia Covid-19, revenirea la o viață normală prin campania de vaccinare, incidentul de la Azomureș, criza refugiațiilor ucraineni și multe situații de urgență”, a transmis prefectul de Mureș.

Demisia dispusă de Ciolacu

Premierul României a anunțat, săptămâna trecută, că a fost decisă, în urma unei discuții cu ministrul Cătălin Predoiu, demiterea din funcții a prefectului și subprefectului din județul Mureș. Ciolacu a subliniat că decizia în acest caz este una „corectă”.

„Știm foarte bine că sub coordonarea prefecților și a subprefecților s-au făcut controale timp de o lună de zile. Din câte am înțeles AJPIS controlase acest centru cu o zi sau două înainte și spusese că nu e nicio problemă. Doamna ministru a Muncii a luat decizia de a face comisie disciplinară și a fost demisă persoana care conducea AJPIS-ul. Eu astăzi am avut o discuție cu vicepremierul și ministrul de Interne Cătălin Predoiu și am dispus eliberarea din funcție atât a prefectului, cât și a subprefectului”, a transmis Marcel Ciolacu în urma unei ședințe CSU Tulcea.