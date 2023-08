„Sărutul“ lui Brâncuși, la un mormânt din Paris. Șocul unui român care a mers special să-l vadă

Un gorjean care a mers în cimitirul Montparnasse din Paris pentru a admira una dintre lucrările lui Constantin Brâncuși a rămas stupefiat: opera de artă „Sărutul“ se află închisă într-o cutie.

„Am fost uimit să constatat că lucrarea este închisă într-o cutie. Am mai fost la Paris și am vizitat opera, iar acum voiam să o revăd, însă nu s-a putut. Nu știu de ce a fost închisă în acea cutie“, a spus Constantin Țăpuș.

Lucrarea „Sărutul“ se află la mormântul unei rusoaice, fiind comandat de familia acesteia. Opera are o importanță majoră în sculptura universală, fiind evaluată la peste 50 de milioane de euro, fiind disputată între statul francez și moștenitorii locului de veci și al operei.

„Lucrarea din anul 1910 a lui Constantin Brâncuși, care se află în cimitirul din Montparnasse, din Paris, este a treia variantă a «Sărutului». Opera care se află la mormântul Tatianei Rachevskaia și este apreciată de un expert la o valoare cuprinsă între 50 și 80 de milioane de euro, astfel că este normal că există o bătălie foarte mare între moștenitorii ruși și statul francez“, explică Sorin Lory Buliga, cercetător în cadrul Centrului de documentare și cercetare „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu.

„Sărutul“ se află la aproximativ 70 de metri de locul de veci al marelui sculptor român. Sorin Lory Buliga spune că opera se află într-o stare avansată de degradare și necesită urgent să fie restaurată. Acesta crede că opera a fost închisă în cutie pentru a fi protejată sau pentru a nu se vedea cât de degradată este.

„Am fost la Paris în 2007, 2008 și 2009, unde am organizat anumite manifestări chiar și în cimitirul din Montparnasse, unde am făcut parastas în ziua de 16 martie. De fiecare dată mergeam la această lucrare, care este la aproximativ 70 de metri de mormântul lui Brâncuși. Lucrarea este într-o stare proastă. Dacă atingeai ușor cu degetul se desprindeau granule de pe acea gresie. În plus, era cuprinsă de mușchi și licheni, care întrețin umiditatea și distrug piatra. Era într-o stare de degradare. Lucrarea trebuia restaurată de mult. În clipa de față, lucrarea este supravegheată de trei camere de supraveghe și are și un sistem de alarmare. Am impresia că a fost pusă într-o cutie pentru a nun se vedea starea de degradare avansată în care se află“, dezvăluie Buliga.

„Sărutul“ a fost comandat de o familie de ruși

Sorin Lory Buliga a relatat istoria realizării acestei lucrări de artă, considerată acum una dintre cele mai valoroase din lume: „La începutul secolului XX, o tânără rusoaică, Tatiana Rachevskaia, vine la Paris, aceasta fiind dintr-o familie de autoexilați. Ea s-a îndrăgostit de un medic de origine română, Solomon Marbais, care o consulta. A urmat o poveste foarte pasională, dar care nu a avut un final fericit, iar sora lui Marde se duce într-o vizită la Tatiana Rachevskaia și o găsește spânzurată. Mama tinerei rusoaice i-a cerut lui Marbais să-i indice un sculptor român, care să-i facă un monument pentru fata ei, iar acesta l-a recomandat pe Constantin Brâncuși. Există o scrisoare trimisă de mama Tatianei Rachevskaia către Brâncuși. Acesta face lucrarea și i-o vinde cu 200 de franci francezi, o sumă modică la vremea respectivă, însă Brâncuși nu era cunoscut la vremea respectivă. Lucrarea este pusă pe un soclu la mormântul Tatianei Rachevskaia“.

Dispută în instanța de judecată asupra proprietății operei de artă

Disputa asupra valoroasei opere a început în anul 2005. „Un negustor de artă, Guillaume Duhamel, care colabora cu o casă de licitații importantă din Paris, face cercetări și încearcă să descopere moștenitorii familiei Rachevskaia. Găsește șase moștenitori și, în anul 2005, aceștia trimit scrisori către statul francez și încearcă să demonstreze că sunt moștenitorii lucrării respective și a locului de veci, care sunt indisociabile. Ideea lor era să o ia din cimitir și să o scoată la licitație. Până în anul 2020, justiția franceză a dat dreptate statului francez. Cimitirul din Montparnasse este în proprietatea Primăriei Paris. La 11 decembrie 2020, justiția dă dreptate moștenitorilor, dar se ajunge la o situație paradoxală: au câștigat procesul, dar nu au dreptul să atingă lucrarea“, prezintă Sorin Lory Buliga.

Potrivit acestuia, lucrarea lui Brâncuși a fost pusă într-o cutie în anul 2018, iar de atunci se află în această situație deplorabilă.

„Cel care a inițiat asta a fost chiar negustorul de artă care reprezintă interesele moștenitorilor. A fost pusă în acea cutie pe motiv că trebuie protejată“, a mai adăugat Buliga.

Înainte de anul 2020, statul francez a făcut demersuri și a considerat că opera din cimitirul Montparnasse este monument de bun național și nu poate fi scos din țară.

Trei variante ale „Sărutului“

Brâncuși a realizat trei variante ale „Sărutului“, prima aflându-se într-un muzeu din România.

„Au fost realizate mai multe variante între 1907 și 1910. Brâncuși face primul «Sărut» în anul 1907, care este și anul de debut al sculpturii moderne. După ce a stat câteva luni și a lucrat cu Rodin, Brâncuși a plecat și a spus celebrele cuvinte: «În umbra marilor stejari nu poate crește nimic». El și-a găsit propriul drum în sculptură. În anul 1907, el realizează trei lucrări: «Sărutul», «Cumințenia Pământului» și Rugăciunea», care reprezintă debutul sculpturii moderne, care nu mai este o sculptură de imitație, ci de idei, adesea metafizice și religioase. Prima variantă a «Sărutului» se află la Muzeul de Artă din Craiova. A doua variantă a fost făcută în anul 1908, iar a treia variantă a fost realizată în anul 1910 și este singura care este întreagă, deoarece ea prezintă și partea de jos cu picioarele cuplului“, explică Sorin Lory Buliga.

Potrivit acestuia, o variantă a „Sărutului“ a fost vândută în anul 2014 la prețul de 8,5 milioane de dolari, cu mult față de prețul estimat de casa de licitații Christie's.

„Lucrările lui Brâncuși au o cotă extraordinar de ridicată. Este considerat al doilea cel mai bine vândut sculptor, după Giacometti“, a mai precizat cercetătorul de la Centrul de cercetare și documentare „Constantin Brâncuși“ de la Târgu Jiu.