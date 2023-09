„Răvășitul oilor”, tradiția care se ține cu sfințenie în comuna Runcu din Dâmbovița

Toamna se numără bobocii și tot toamna are loc Răvășitul Oilor, o sărbătoare tradițională, la poalele Muntelui Leaota, din Dâmbovița. În weekendul acesta, în perioada 16-17 septembrie, comuna Runcu din Dâmbovița se pregătește pentru cea de-a 31-a ediție a evenimentului.

Tradiția ne arată că ciobanii se întâlnesc în a treia săptămâna din luna septembrie la evenimentul care mai este numit și transhumanță. Manifestarea adună zeci de păstori la poalele Leaotei, care vin atât din zonă cât şi din judeţele învecinate să-şi etaleze produsele timp de 2 zile. Vorbim de pastramă de oaie, carne fragedă de berbecuț, brânză de burduf și celebrul bulz.

După o vară petrecută în Bucegi, animalele sunt aduse acasă de ciobani și predate proprietarilor. Sătenii primesc de la ciobani produse sau bani, așa cum s-au tocmit la începutul verii. După măsuratul laptelui şi al brânzei urmează valorificarea produselor.

Evenimentul are loc pe platoul numit Vârf la In. În fiecare an, manifestarea adună artiști populari și producători de bunătăți tradiționale. Mâncarea este gătită la ceaun și pe grătar, iar turiștii vor avea oportunitatea să deguste o gamă variată de produse locale, precum brânza de burduf și brânzeturi diversificate, pastramă, cârnați de oaie și porc.

→ Imaginea 1/6: Răvășitul oilor, Runcu, Dâmbovița. FOTO Comuna Runcu / Facebook

„Când vorbim de bulz, cel care face mămăliga trebuie să fie meseriaș. În doilea rând, trebuie să folosim o brânză de calitate. Dacă brânza nu e de calitate, poate să fie mămăliga super bună. N-am făcut nicio șmecherie dacă nu e ok. După ce pune brânza în mijloc și se face un ghem de mămăligă, se pune pe o plită încinsă și se lasă câteva minute, până se rumenește mămăliga”, ne-a spus domnul Nae, producător din Runcu.

Răvășitul Oilor este cea mai mare sărbătoare a toamnei în zonă și atrage sute de localnici din diferite județe ale țării. Aici se întâlnesc crescători de ovine, cabaline, taurine și iubitori de câini ciobănești, contribuind la atmosfera autentică a evenimentului.

Turiștii care vor merge în Runcu vor avea parte și de spectacole, în cele două zile. Vor urca pe scenă Taraful Trivale Pitești, Taraful Bogdan Fieraru Juniori – Câmpulung, Florica Radu, Constantin Lătărețu, Iulia și Horațiu Haiduc, Ion Drăgan, Simona Dinescu, Ion Petre, Tina Militaru, Ioana Adtiana Toma, Gabriel Nicolae Ciubuc, Racoci Florin, Valentin Gălbinașu, Elena Bartoș, Elena Potebeanu, Polinezia Gheorghe, Ileana Lăceanu, Ovidiu Ionica, Ioniță Florentina, Daniela Cernea, Andrei Senti și diferite formații artistice de copii și țineți din județ.

De asemenea, Hipodromul „Potcoava” va organiza concursuri de cai grei, un spectacol cu cai și, evident, plimbări.

Sărbătoarea tradițională „Răvășitul oilor” de la Runcu se va încheia cu un foc de artificii.