Păpușile unicat din macrame cu care o româncă a dat lovitura. Are comenzi și din străinătate

Loredana Gavriliu (43 de ani), din municipiul Târgu Jiu, și-a descoperit de puțin timp o pasiune inedită: confecționează păpuși din macrame.

„Am început în luna decembrie a anului trecut cu ornamente pentru bradul de Crăciun. Toți cei care le vedeau erau încântați și reacțiile acestea pozitive m-au determinat să continui. Păpușile sunt făcute din macrame și din bumbac. Cumpărăm suluri de macrame. Facem mânuțele, piciorușele și părul din macrame, precum și gentuța. Apoi, depinde de ce își dorește fiecare. Fața este făcută dintr-o bilă din lemn“, ne povestește Loredana.

Lucrează chiar și câteva zile la realizarea unei păpuși

A învățat să confecționeze păpușile cu ajutorul Internetului, după care și-a dezvoltat propriile tehnici. Lucrează chiar și câteva zile la realizare unei păpuși cu caracteristici speciale.

„M-am inspirat de pe Internet, dar am reușit să îmi dezvolt și să îmi perfecționez unele tehnici proprii. La o păpușă făcută de mine lucrez cam două ore, dar la o comandă durează chiar mai multe zile, pentru că trebuie să mă sfătuiesc cu persoana care face comanda“, explică Loredana. La realizarea unei păpuși, aceasta folosește pistolul de lipit și placa de păr. De asemenea, se mai folosește de fixativ sau blush-ul de obraji.

A primit comenzi chiar și din străinătate

De obicei, păpușile din macrame sunt cerute de cei care doresc să facă un cadou inedit. Loredana mărturisește că a primit și unele cereri neobișnuite: „Am primit o solicitare de a face păpușă cu o înălțime de 1,70 metri, dar nu am putut să o onorez. De obicei, când merg la târguri prezint creațiile mele. Chiar am fost surprinsă de reacțiile frumoase ale oamenilor. Apoi, suntem contactați și primim diferite comenzi, cum ar fi după chipul fiicei sau după un anumit personaje. De curând, m-a contactat un medic pediatru rezident la un spital din Viena, care a făcut o comandă specială: o păpușă cu un pian în detaliu și un citat“.

Loredana merge cu creațiile sale la târgurile meșterilor din țară și a fost încântată de reacțiile vizitatorilor: „Am fost pentru prima dată la un târg de profil în luna martie, iar oamenii au fost încântați. Am fost sfătuiți să continuăm să mergem la târgurile de profil și avem un feedback pozitiv“.

„Aș lucra non-stop“

Loredana spune că adoră să lucreze la păpușile sale și că, dacă ar putea, ar petrece toată ziua în micul atelier amenajat în camera fetiței sale: „Sute de păpuși am făcut până acum. Simt o mare bucurie când le realizez. Aș lucra non stop la păpuși. Simt că mă deconectez. Lucrez chiar și noaptea atunci când plecăm la târguri. Atelierul este în camera fetiței. Mă simt bine aici“.

Loredana este ajutată de fetița sa, în vârstă de șapte ani, care poate să confecționeze de una singură o păpușă.

Păpușile pe care le realizează sunt speciale și reprezintă viziunea creatoarei: „Nu avem gură la păpușile noastre. Așa le văd eu. Ochii sunt oglinda sufletului și trebuie să fie reprezentați“, spune Loredana.

Aceasta a înregistrat denumirea „AleArtizan-Păpuși din Macrame“, cu care poate fi găsită pe Facebook, la OSIM.