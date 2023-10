Omul care doarme de 11 ani sub cerul liber va primi o rulotă și un panou solar VIDEO

Alexandru, bărbatul care locuiește de aproximativ 11 ani sub cerul liber, la marginea unei păduri din Gorj, va primi o rulotă și un panou solar de la un binefăcător care vrea să rămână anonim.

O persoană din vestul țării a aflat povestea acestuia și a decis să îl ajute, așa că i-a procurat o rulotă și un panou solar, care vor ajunge în zilele următoare la Alexandru.

„Binefăcătorul a preferat să rămână anonim. Condițiile de trai vor fi mult îmbunătățite. Vom ajunge în zilele următoare la Alexandru cu această rulotă“, a spus vloggerul Luis Popa, cel care a realizat filmulețul despre omul care doarme sub cerul liber.

Alexandru este din satul Porceni, care aparține de orașul Bumbești Jiu. În vârstă de 49 de ani, el și-a găsit sălaș la marginea pădurii din Runcu, aproape de munți. Bărbatul a povestit că a ajuns în această situație pentru a-și găsi liniștea, din cauza unor necazuri pe care le-a avut în familie.

„Oamenii fiind răi, m-am gândit să vin aici“

„Împrejurările vieții m-au adus aici. Viața nu o poți face cum vrei tu. Părinții m-au dat afară. M-au duduit și m-au dezmoștenit. Oamenii fiind răi, m-am gândit să vin aici, pentru că sunt liniștit. Aici trăiesc cu mintea la perioada copilăriei mele. Când îmi aduc aminte de viața aceea și de simplitatea de atunci, îmi vine să plâng. De 11 ani stau aici. Aici e casa mea. Cum fiecare trage acolo unde casa lui, eu trag aici“, i-a povestit Alexandru vlogger-ului de călătorii Luis Popa, cel care l-a găsit.

„Nu îmi e frică, deși au mai venit lupii“

Alexandru a explicat modul în care a ales acest loc și că nu se teme de sălbăticiuni, deși au ajuns chiar în apropierea sa: „M-am gândit să nu îmi fac casa în pădure, pentru că acolo vine ursul peste mine, dar aici vede și se sperie. M-am mai gândit să fie cumva în pantă, ca să nu băltească apa. Nu îmi e frică, deși au mai venit lupii. Au fost aici, puțin mai la deal. Eu dormeam, dar i-am auzit. Era spre primăvară. Am auzit apoi că au mâncat un vițel. Am găsit sub folie și șerpi“.