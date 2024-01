Nereguli grave depistate la teatrul din Târgu Jiu. A fost sesizată Direcția de Finanțe din Craiova

O serie de nereguli grave au fost constatate de Corpul de Control al Prefectului Județului Gorj la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu, motiv pentru care a fost sesizată Direcția Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova, în vederea efectuării de verificări.

Corpul de Control al Prefectului Județului Gorj a constatat că angajarea cheltuielilor pentru „contractului de prestări servicii având ca obiect elaborarea proiectului tehnic, detalii privind execuția, a devizului general privind lucrarea de realizare a obiectivului de investiții/intervenție în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu“ s-ar fi făcut fără respectarea prevederilor legale.

„În fapt, cheltuiala respectivă a fost încadrată la subdiviziunea bugetară 71.01.03 -Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale- asa cum reiese din documentele de angajare și plată a acesteia pentru suma de 35.000 lei fără TVA“, se arată în raportul de control.

Comisia de control a mai constatat că prin bugetul alocat de la Ministerul Dezvoltării s-a susținut în mare parte activitatea instituției în ultimii ani, fără ca acești bani să ajute la dezvoltarea infrastructurii culturale și a proiectelor, așa cum menționează legislația.

„Sumele au fost utilizate pentru a scoate toate cheltuielile pe care primăria le face cu această instituție de cultură. Primăria municipiului Târgu Jiu, pe perioada verificată, avea o pondere de sub 3% din bugetul teatrului. Primăria, în loc să investească sumele primite în infrastructura culturală, a decis să-și reducă impactul bugetar pe care îl are spre zero“, a precizat prefectul județului Gorj, Iulian Popescu.

„Pentru întreaga perioadă verificată managementul instituției de spectacole (manager și consiliu administrativ) nu a întreprins măsuri adecvate care să asigure atingerea țintelor bugetare programate și aprobate de autoritatea deliberativă. Este inadmisibil ca în condițiile în care nu a existat riscul de neîncasare a veniturilor, sumele alocate din cota de 2% fiind virate unității administrativ-teritoriale municipiul Târgu Jiu, în termen de 5 zile de la data publicării hotărârii de guvern, gradul de angajare și de plată a cheltuielilor să fie atât de redus, în special la cheltuieli de capital“, se precizează în Raportul de control.

Cheltuieli făcute în mod ilegal

De asemenea, o serie de cheltuieli au fost făcute de către conducerea teatrului din Târgu Jiu fără respectarea legii: „Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu Târgu Jiu a angajat și plătit cheltuieli aferente prestării unor servicii de consultanță achiziții publice, juridice, resurse umane, investiții, administrativ, tehnic și investițional, în baza unui contract de servicii încheiat cu o persoană fizică, prestator neautorizat în condițiile legii, fără să aibă la bază un temei legal pentru a fi efectuată“, se mai arată în Raportul întocmit de către Corpul de Control al Prefectului Județului Gorj.

O altă deficiență constată se referă la faptul că „bugetul de venituri și cheltuieli al instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții a fost elaborat de Teatrul Dramatic «Elvira Godeanu» Târgu Jiu cu nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local“, potrivit reprezentanților Prefecturii Gorj.

Indemnizații cu plata cazării plătite diferențiat actorilor

O altă problemă depistată se referă la plata de indemnizații diferențiate cu plata cazării actorilor. Astfel, unii actori primesc o anumită sumă, iar altora li se acordă sume mai mari.

„Stabilirea indemnizației forfetare lunare în cuantum de până la 50% din salariul mediu net pe economie, pentru cazarea personalului, cu contract individual de muncă pe durată determinată s-a făcut în mod diferențiat fără a avea la bază criterii obiective stabilite în cadrul organismului colectiv de conducere (consiliul administrativ) aducându-se atingere principiului nediscriminarii reglementat de legea fundamentală“, este notat în Raportul de control.

A fost sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Prefectul Iulian Popescu a anunțat că a fost sesizată Consiliul Național pentru Combaterea Discriminări: „Politica de personal pe care managementul actual al teatrului «Elvira Godeanu» o are prin hărțuirea continuă prin discriminare, intimidarea personalului angajat din cadrul teatrului a făcut obiectul unei petiții semnate de zeci de angajați sau foști angajați, care a venit spre Instituția Prefectului Județului Gorj în timpul controlului, a fost trimisă către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, forul prevăzut de legislația românească care se poate ocupa de astfel de abuzuri care se întâmplă în diverse instituții. Așteptăm din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării soluționarea acestei petiții“.

Raportul de control a fost trimis Primăriei Târgu Jiu și Consiliului Local, pentru că în luna februarie urmează să aibă loc evaluarea activității actualului manager, Mariana Ghițulescu: „Am trimis Raportul Consiliului Local și Primăriei și așteptăm evaluarea managementului pe indicatorii care s-au semnat contractele de management și este un atribut al municipalității“, a mai precizat prefectul.

Ce spune conducerea Teatrului despre acuzațiile aduse

Conducerea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“, a emis un comunicat de presă cu privire la raportul întocmit: „Documentul prezentat de prefectul județului este o aberație cu puternic iz politic. Treizeci și șapte de pagini de NIMIC esențial, în care se încearcă justificarea trimiterii Corpului de Control în condițiile în care controlul efectiv nu a găsit nereguli majore“.

De asemenea, prefectul Iulian Popescu este acuzat de conducerea teatrului că denaturează adevărul: „Un exemplu concret referitor la o neregulă gravă este cel legat de întreruperea activității teatrului din cauza fostei conduceri a instituției care nu a efectuat demersurile necesare pentru obținerea autorizației ISU. Lucru care a dus la închiderea teatrului pentru intrarea în legalitate!!! Există, în acest sens, documente care dovedesc acest lucru. Prefectul știe aceste lucruri dar evită să discute despre ele, denaturând adevărul în conferința de presă? Ne punem întrebarea dacă prefectul este dezinformat, sau pur și simplu are aceste date, dar dezinformează dumnealui“.

În plus, Mariana Ghițulescu, managerul Teatrului, susține că prefectul denaturează adevărul: „Mai mult, în cadrul conferinței de presă au fost făcute afirmații nereale, unele de-a dreptul halucinante. Prefectul județului Gorj a vorbit despre prime și bonusuri care ar fi acordate discreționar. Facem precizarea că la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" NU se acordă astfel de recompense. Dacă se binevoia analizarea activității anilor trecuți, posibil să fi rămas șocat în ceea ce privește genul de practici, care la acest moment nu se regăsesc în modul de funcționare.

Se vorbește despre plecarea unor salariați în număr foarte mare și că ar fi vorba de un procent care ar depăși 30%, situație foarte departe de adevăr!“.

Peste 15 angajați au părăsit teatrul

Mariana Ghițulescu a venit în fruntea teatrului în luna februarie a anului 2023. În mai puțin un an, peste 15 salariați ai teatrului au părăsit instituția, unii prin demisie, iar alții prin neprelungirea contractelor. Printre cei care au plecat se numără actori importanți ai scenei românești, cum ar fi Radu Botar, care l-a acuzat pe managerul teatrului din Târgu Jiu de un comportament abuziv și neprofesionist.