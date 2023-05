Lucrător care muncea la rețeaua de canalizare, prins sub un mal de pământ VIDEO

Un lucrător care muncea la introducerea rețelei de canalizare în comuna Stejari, din județul Gorj, a fost prins sub un mal de pământ.

La fața locului au intervenit salvatori de la ISU Gorj, Ambulanță și SMURD.

„Am fost solicitați să intervenim pentru salvarea unei persoane prinsă sub un mal de pământ in timp ce efectua săpături pentru o instalație de canalizare in comuna Stejari, sat Baloșani.

La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de intervenție in astfel de situații, un container multirisc dotat cu echipamente de salvare în astfel de situații, precum si un echipaj SMURD din cadrul ISU Gorj, dar si un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj“, a spus Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj.

Victima a fost scoasă de colegii săi

La sosirea salvatorilor, victima fusese scoasă de către colegii săi de muncă. „La sosirea echipajelor de intervenție, bărbatul fusese extras de către colegii alături de care efectua săpături. Victima a fost preluată de către echipajul SMURD sosit la fața locului și este evaluat medical. Bărbatul este conștient și cooperant“, a mai precizat Florin Chisim.

ITM Gorj a deschis o anchetă

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au transmis că a fost deschisă o anchetă: „Doi inspectori de muncă din cadrul Serviciului Control Securitate și Sănătate în Muncă s-au deplasat de urgență la fața locului, respectiv în comuna Stejari, satul Baloșani, unde un bărbat a fost prins sub un mal de pământ în vederea stabilirii reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor evenimente similare“.