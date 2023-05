Fost polițist, Cosmin are acum o fermă de capre. Banii i-a adunat muncind pe șantierele din Paris

Aurelian Cosmin Chirițoiu (43 de ani), fost polițist local în municipiul Târgu Jiu, a muncit mai mulți ani pe șantierele din Paris, iar banii pe care i-a câștigat i-a investit într-o mică fermă în comuna Crasna (Gorj).

Aurelian Cosmin Chirițoiu a trebuit să renunțe la ocupația de polițist local în Târgu Jiu plecând în Franța, să lucreze la Paris. A lucrat pe mai multe șantiere, dar dezvoltase și o mică afacere personală.

„Am fost disponibilizat abuziv din Poliția Locală, unde eram și lider de sindicat, iar după toată această întâmplare am plecat din țară. Acolo, am pus bazele unei mici afaceri. Părinții mei aveau o mică fermă de capre la Roșia de Amaradia. Pe lângă munca pe care o desfășuram, eu duceam din țară produse tradiționale în special pentru românii care trăiesc acolo. Am început cu o găleată de 10-20 de kilograme pe care o duceam cu brânză de capră pe lună. Cu timpul m-am dezvoltat și ajungeam să duc și o tonă de produse la români. Colaboram cu ferme din România, din zona Alba, de unde luam produse. Le vindeam de acasă. Toată lumea mă știa sub denumirea de «Căprițele lui Cosmin». Era coadă ca la magazin. Veneau și francezi să cumpere“, a povestit Aurelian Cosmin Chirițoiu.

Acesta a spus că a lucrat pe șantierele mari din Paris: „Am lucrat pe unele dintre cele mai mari șantiere din Paris. Practicam meseria de «bandeur» (n.r.-persoana care realizarea asamblarea unor panouri prefabricate). Se plătea foarte bine“.

Deține aproximativ 40 de capre

Gorjeanul s-a întors acasă în vara lui 2022. „Am venit în țară în vara anului trecut și am achiziționat un teren în comuna Crasna, unde am construit ferma și am început să ridic și o casă. Am mai luat în concesiune câteva hectare de teren. În fiecare dimineață, la ora 5.00 sunt prezent în fermă. Îmi place foarte mult. În această activitate trebuie să-ți placă această muncă“, a povestit Chirițoiu.

El deține aproximativ 40 de capre din rasele matiș de Sanen și Alpin francez: „Mai am un țap Anglonubian, care este foarte bun pentru carne. În momentul fătării, iezii sunt foarte mari. La vârstă de o lună au deja 14 kilograme“.

„Produc peste 300 de litri pe săptămână“

Fostul polițistul local are mai mulți clienți în special în municipiul Târgu Jiu, cărora le duce la domiciliu lapte de capră și brânză: „Produsele le valorific la cunoștințe și prieteni. O dată la două zile vin și aduc aceste produse. Produc peste 300 de litri pe lună. Nu este ușor, mai ales că traficul este destul de greu prin oraș“.

Vrea să ajungă la 200 de capre

Aurelian Cosmin Chirițoiu vrea să ajungă la 200 de capete de capre și să realizeze o unitate de procesare. „Doresc să măresc efectivele și în cel mult doi ani să accesez un proiect european pentru a procesa laptele. E doar un început de drum și îmi doresc să mă dezvolt, deoarece cerințele sunt destul de mari“, își face planuri gorjeanul.