Directorul adjunct al unui liceu din Gorj, acuzat că le face elevilor poze pe bani. Cum se apără profesorul

Daniel Giorgi, directorul adjunct al Liceului Tehnologic „General Constantin Șandru" din comuna Runcu, județul Gorj, este acuzat de unul dintre părinți că le face fotografii contra-cost elevilor, cu diferite ocazii, cum este ziua de 8 Martie.

„Dânsul de mult timp face chestia asta. Este conducătorul unității de învățământ. Prin angajații lui, profesori, educatori, ne impune nouă, părinților, anumite poze făcute de dânsul pe care le face la copii. Diferite promoții, albume, brelocuri. Sunt familii amărâte, sărace, care nu-și permit lucrul ăsta și e un efort mult prea mare pentru ei. Cu cine îl refuză, domnul director devine recalcitrant. Mai aduce tot felul de activități cu olărit, teatru de păpuși. Vine o doamnă, olărește cinci minute și cere 50 de lei. 50 de lei, 100 de lei pentru o familie cu mai puține posibilități materiale este foarte mult. Ca să nu mai spun că nu dă bon fiscal. Își face încă un salariu, două pe spinarea copiilor. Profesorii și învățătorii nu o să recunoască. Este o presiune mult prea mare pentru ei”, a fost mesajul transmis de părinți pentru publicația Pandurul.

Directorul recunoaște că le-a făcut poze elevilor

Daniel Giorgi recunoaște că a făcut mii de poze în școală . Acesta a spus că a făcut pozele pentru o anumită firmă și că nu știe ce s-a întâmplat mai departe.

„Noi am făcut pozele pentru firma aia, inclusiv eu pentru firma aia, iar restul de poze au ajuns la colegii noștri pentru diferite activități. Firma de fotografii are bonuri fiscale, iar firma de olărit are bonuri fiscale. Nu că sunt angajatul firmei, dar eu am făcut poze în general. Am făcut sute sau mii de poze. Tatăl meu a fost unul dintre marii fotografi ai județului meu și este o pasiune moștenită de la tatăl meu și toate activitățile pe care le-am desfășurat de-a lungul anilor au fost făcute de mine. Unii copii au plătit pentru pozele pe care le-au făcut și s-au dat bonuri fiscale eliberate de firma respectivă. Firma respectivă mi-a dat mie oferta, dar au fost și alte oferte. Nu a fost singura firmă. Să zicem că eu le făceam acele poze și eu le-am dat mai departe și ei și-au făcut treburile. Cu teatrul de păpuși avem o colaborare de 20 de ani, iar totul a fost benevol“, a declarat acesta.

Daniel Giorgi susține că reclamație vine din partea unui părinte cu care a avut un conflict, deoarece voia să vină în școală la orele fiicei lui.

„Inspectoratul Școlar Județean Gorj nu tolerează practici și atitudini“

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj a informat că va face o anchetă la liceul din Runcu:.

„Inspectoratul Școlar Județean Gorj nu tolerează practici și atitudini în contradicție cu Legea Învățământului Preuniversitar sau cu alte acte normative din sistemul de educație din România. Instituția noastră se dezice de orice activitate comercială potențial practicată de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar ori nedidactic. O echipă de control a IȘJ Gorj se va deplasa la Liceul Tehnologic «General Constantin Șandru» din comuna Runcu pentru a verifica aspectele semnalate“, a transmis ISJ Gorj.