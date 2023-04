Detalii șocante în cazul chirurgului acuzat de ucidere din culpă. A operat singur și i-a cusut intestinele victimei

Detalii șocante ies la iveală în cazul medicului chirurg Gheorghe Neață, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pus sub acuzare pentru ucidere din culpă.

Soțul femeii de 40 de ani din județul Gorj, moartă după ce a fost operată de ocluzie intestinală, povestește pentru pandurul.ro că i-a dat bani medicului pentru a-i opera soția, dar acesta i-a cusut intestinele femeii, astfel că aceasta nu a mai putut fi salvată.

„Iniţial, a fost internată pentru ocluzie intestinală. După aceea, a ţinut-o 5-6 zile. Până nu m-am dus cu banii la dânsul, au ţinut-o 5-6 zile. Eu eram plecat în afară. Ea se văita mereu de dureri. Mi-a cerut bani. Sunt în etape daţi banii. Am dus de mai multe ori. Am şi înregistrări. Soţiei mele i-a făcut operaţie. A doua zi, a început să apară probleme. Medicul mi-a spus că este în regulă, că e normal, că e în regulă. Mi-a zis să nu-mi fac probleme. În final, de fapt, avea fistulă, îi cususe intestinele efectiv. După aceea, am ajuns la el. În aceeaşi zi, i s-a rupt toată operaţia. De aici a plecat tot calvarul”, a mărturisit Mihai, soţul femeii.

A fost transportată un la spital din Cluj-Napoca, dar nu a mai putut să fie salvată

Femeia a murit la un spital din Cluj-Napoca, unde a fost transportată . Medicii de acolo ar fi constatat eroarea făcută la Târgu Jiu.

„Noi am făcut plângere şi sperăm să se facă dreptate. Pe soţie am dus-o la Cluj-Napoca. Domnul doctor Neaţă mi-a pus-o la Covid şi, când i-am spus că-i fac denunţuri, m-a rugat cu zeci de mii, sute de mii. I-am spus că eu voi face dreptate. L-am rugat să mă lase să o iau şi să o duc la Cluj, nu m-a lăsat. După ce şi-a dat seama că a greşit, a vrut să-mi dea bani. La început, eu am dat 1.000 de lei, apoi 800. În orice caz, în total, vreo 8.000 de lei”, a mai spus Mihai, soţul femeii decedate.

A făcut singur operația

Conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a transmis că medicul a efectuat singur operația.

„A efectuat anterior intervenţia chirurgicală asupra pacientei în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu singur, fără ajutorul unui alt medic care să acorde sprijin pentru ca actul medical să se desfăşoare în bune condiţii şi, în acest mod, a apărut o complicaţie postoperatorie de fistulă intestinală, complicaţie care a condus la decesul pacientei”, a spus Cristina Ciobanu, prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Medicul Gheorghe Neață a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de ucidere din culpă, iar ulterior a fost eliberat și plasat sub control judiciar. De asemenea, acesta are interdicție de a profesa.

Medicul Gheorghe Neață mai este judecat într-un dosar pentru luare de mită pentru 17 fapte. Acesta a mai fost găsit vinovat de malpraxis, după ce un bărbat a ajuns în scaunul cu rotile din cauza sa.