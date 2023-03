Descoperire arheologică uimitoare. Un tânăr a găsit mai multe brățări din aur din perioada tracică, vechi de 3.200 de ani

Un tânăr care lucrează în construcții a făcut cea mai importantă descoperire arheologică din județul Gorj și una dintre cele mai importante din România cu ajutorul unui detector de metale.

Gabriel Betej a luat detectorul și a plecat într-o pădure din apropierea locuinței din comuna Prigoria. După nici zece minute, în apropierea unui pârâu și a unor deșeuri aruncate în acel loc.

„Este o pasiune de câțiva ani de zile. Am ieșit cu detectorul sâmbătă după-amiaza. Nu am căutat prea mult. După aproximativ zece minute, am auzit semnal foarte puternic. Am săpat și am găsit aceste brățări din aur. Se aflau cam la 30 de centimetri. Totul ține de noroc și nu e prima dată când merg în zona respectivă. Le-am găsit lângă un pârâu plin de gunoaie. Este aproape de casă și la câteva sute de metri de sediul Primăriei Prigoria. Nu pot să exprim în cuvinte ce am simțit. Am intrat puțin în panică. Șocul a fost imens. Am crezut, inițial că este vorba de un capac sau o cutie de conserve. Semnalul a fost foarte puternic“, a povestit acesta.

Brățările fac parte din categoria Tezaur

Acesta a venit luni dimineață pentru a le preda, așa cum spune legea. Brățările au ajuns la Muzeul Județean de Istorie, iar specialiștii de aici spun că sunt din perioada tracică și au o vechime de peste 3.200 de ani, fiind vorba de cea mai importantă descoperire arheologică din județul Gorj: „Obiectele vor fi inventariate, clasate și expuse. Fac parte din categoria „Tezaur“. Este una dintre cele mai importante sau chiar cea mai importantă descoperire arheologică din județul Gorj, dacă ținem cont de metalul din care sunt realizate“, a spus Dumitru Hortopan, directorul Muzeului Județean Gorj.

A donat Muzeului multe obiecte vechi

Gabriel Betej a donate și alte obiecte foarte vechi Muzeului, printre care o mască romană unică, tot din categoria Tezaur: „Am mai descoperit multe vestigii: topoare celtice din bronz, am găsit două topoare din epoca bronzului timpuriu, de aproximativ 5.000 de ani, fibule romane, inele, două monede romane. m descoperit vara trecut o mască romană din fier, pe care am găsit-o la Albeni. Se pare că este unica din țară. Sper să mai apară și altele. Nu mai țin minte exact câte am găsit. Toate au fost donate Muzeului Județean“.

Acesta a spus că nu a primit niciun leu din partea statului pentru descoperirile făcute: „Nu am primit niciun leu din partea statului. Acum sper să primesc“.