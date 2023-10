Deputatul liberal Dan Vâlceanu, exclus din grupul PNL de la Camera Deputaților. „Ciucă și Bode nu pot să scape de mine“

Deputatul liberal Dan Vâlceanu, fostul ministru de Finanțe și ex-secretarul general al PNL, a fost exclus din grupul PNL de la Camera Deputaților.

Dan Vâlceanu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook. El arată că s-a luat decizia excluderii pentru că a semnat sesizarea către CCR cu privire la majorarea impozitelor și introducerea altora.

„Ciucă și Bode m-au exclus din grupul PNL de la Camera Deputaților, eu fiind in continuare membru al partidului. Evident că decizia nu are nici o logică și e de noaptea minții. Cele două motive pentru care au luat această decizie sunt o rușine pentru Partidul Național Liberal: 1. Am semnat constituirea comisiei de anchetă privind azilele groazei. 2. Am semnat sesizarea la CCR privind legea prin care Ciolacu cocoșează românii cu impozite și taxe. Mi s-a mai reproșat că prin semnătura pe aceste două documente atac colegii din Guvern. Cei vizati de comisia de ancheta privind azilele groazei erau doamna Firea și domnul Budăi. Cât privește sesizarea la CCR, cel vizat este premierul PSD, Marcel Ciolacu. Eu nu sunt coleg nici cu Gabriela Firea, nici cu Marius Budăi, nici cu Marcel Ciolacu. Dacă Ciucă si Bode se simt colegi cu cei de la PSD, pot să meargă liniștiti la PSD“, a declarat politicianul.

„PSD se răzbună pe toți liberalii“

Fostul ministru de Finanțe susține că măsura estem de fapt, o răzbunare a PSD: „În altă ordine de idei, cum pot să-mi reproșeze mie că atac colegii din Guvern când exact Ciucă și Bode au luat decizia ca parlamentarii liberali să semneze constituirea unei comisii de anchetă privind achizițiile din pandemie care atacă în mod direct membri ai guvernelor liberale? Răspunsul la această întrebare este simplu: colegii lui Ciucă și Bode sunt cei de la PSD, nu membrii PNL. Prin intermediul acestei conduceri a PNL, PSD se răzbună pe toți liberalii care în ultimii ani s-au luptat cu partidul Dragnea-Ciolacu-Buzatu și nu vor să lase partidul să se dizolve în PSD. Și ca să fie lucrurile clare: sunt membru PNL, deci deputat PNL, iar Ciucă și Bode nu pot să scape de mine decât dacă au curaj să convoace Consiliu Național, în care să se voteze excluderea mea din partid“.

Dan Vâlceanu este un apropiat al fostului prim ministru Florin Cîțu. Vâlceanu este deputat de Gorj și a fost președintele PNL Gorj, însă a fost înlocuit din funcție de către Ion Iordache, un om de afaceri cu o avere colosală.