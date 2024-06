Copil cu sindrom Down, exclus de la serbarea de final de an. „Singurul necostumat a fost Vladimir”. Replica educatoarelor

Este anchetă la o grădiniță din Gorj după ce mama unui copil cu sindrom Down a scris pe Facebook că fiul ei a fost discriminat la serbarea de final de an.

Totul s-ar fi întâmplat la o grădiniță cu program prelungit din Novaci. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj au declarat că situația este în atenția instituției și că vor efectua verificări pentru a stabili exact ce s-a întâmplat în grădiniță, după cum relatează Pandurul.ro.

„S-a primit o sesizare, s-a demarat deja procedura de verificare a speței amintite”, a precizat Mircea Ionuț Catrina, purtător de cuvânt al IȘJ Gorj.

Este vorba despre un preșcolar cu nevoi speciale, diagnosticat cu sindromul Down. Mama copilului a relatat întreaga întâmplare pe Facebook, alături de fotografia cu toți copii costumați: „Cam aşa s-a ţinut serbarea la grădiniţa cu program prelungit Novaci, grupa mare!!! Singurul copilaş necostumat pentru serbare a fost Vladimir, pe ce motiv, nu ştiu, dar bănuiesc! Domnişoarele educatoare nu au avut buna plăcere să îmi spună şi mie cum să-l îmbrac pe copil, potrivit pentru serbare! Când le-am întrebat, mi s-a răspuns aşa, mai de sus, că puteam să-l îmbrac şi eu, adică ceva de genul tot eu sunt vinovată că ceilalţi părinţi au primit în ghiozdanele copilaşilor rolurile şi cum să-i îmbrace, numai noi, nu!!! Sincer, am rămas cu un gust amar despre ce s-a întâmplat astăzi, adică pe mine ca mamă m-a durut, dar asta nu rămâne aşa, că nu e ok!", a scris mama copilului pe Facebook.

Pe de altă parte, reprezentanții instituției susțin că este vorba de o problemă de comunicare.

Prințesa Urbană, Ioana Chicet-Macoveiciuc, o cunoscută autoare de cărţi pentru copii şi blogger de succes, a criticat lipsa de compasiune a educatorilor.

„Of, of, un copilaş cu sindrom Down lăsat pe dinafară la petrecerea de final de an la grădiniță, un copil care oricum se luptă cu destule pe lume... Nu înțeleg cum poate un educator să facă aşa ceva, atâta lipsă de compasiune. Nu îmi pot imagina ce e în sufletul părinților acestui pui de om.”, a transmis, prin intermediul Facebook, scriitoarea.

Ce spun educatoarele

În schimb, educatoarele susțin că toți copiii, inclusiv Vladimir, au primit roluri pentru serbare și că acestea au fost puse în ghiozdanele și comunicate părinților.

„Vreau să precizez faptul ca toți copilașii au primit roluri, inclusiv Vladimir, pe care le-am pus în ghiozdănel, dupa care am anunțat printr-un mesaj pe grupul de părinți ca rolurile au fost distribuite copiilor și să găsească costume potrivite fiecărui personaj. Numai ca mămica susține ca la copilul ei nu i s-a dat niciun rol și a așteptat până în ziua cu serbarea să vină să facă scandal în fața tuturor ca cel mic de ce nu are costum și poezie în loc să vină să ne întrebe ce s-a întâmplat cu poezia lui care probabil a căzut pe undeva când acesta a umblat în ghiozdănel, fapt care s-a întâmplat și cu o altă fetiță, dar mama a venit și ne-a spus și am rezolvat imediat problema, dându -i din nou poezia.”, a scris una din educatoare în replică, alături de mesajul trimis pe grupul părinților.

Ele spun că Vladimir a fost inclus în toate activitățile că ar fi primit o poezie scurtă și un rol în dansul final.

„Acest copil special este unul dintre cei mai cuminți copii, e liniștit, a fost integrat la toate activitățile noastre, îi dădeam în fiecare zi să mănânce în gurița deoarece din păcate el nu poate singur. Datorită faptului ca cel mic nu poate să vorbească, i-am dat o poezioară scurtă de 4 versuri pe care aveam de gând să o spunem împreună și totodată era inclus și la dansul de la finalul serbării unde trebuia să danseze cu Adelina, colega mea deoarece avem un număr impar de copii așa cum s-a întâmplat și la serbarea de Crăciun. Cu această mămică am avut numai probleme din cauza ca am îndrăznit să îi spunem cu ceva timp în urmă să respecte și ea anumite reguli ca toți ceilalți părinți.”, continuă educatoarea.

Fotografia postată de mămică nu e de la serbare, mai spune educatoarea.

„Am muncit foarte mult pentru această serbare de final de promoție să se termine așa. Numai cine lucrează în domeniu știe ce înseamnă să lucrezi cu peste 20 de copii zilnic și câtă grijă implică asta. Dar e mai ușor să faci rău.”, se termină postarea educatoarei.

„Să vedem cât țin pilele dumneavoastră”

Mama copilului acuză educatoarele de minciună, afirmând că nu au pus niciodată versurile în ghiozdanul fiului ei și că acestea ar fi trebuit să o informeze imediat despre orice încurcătură.

„Doamnelor educatoare,nici nu știu cum sa încep...vă pot spune un singur lucru,puteați să dați replica la ce am scris eu, dar nu mințind!!! (..)o să atașez și filmarea când d.voastră îmi spuneți că puteam și eu sa-l costumez cumva, de ce nu ați spus atunci ca i-ați pus în ghiozdan, da l-a pierdut Vladimir! În alta ordine de idei, eu nu contest grija d.voastra pentru ceilalți copilași,eu am vorbit strict de copilul meu! (..) Îmi cer scuze că am promis unor oameni care au vrut să vă ajute, că închei aceste postări, dar...o să mergem cât de departe se poate, să vedem cât țin pilele d-voastră!!”, a dat replica femeia.