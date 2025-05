Cristian Tudor Popescu anunță cu cine votează în turul doi. „Îi rog, dacă e nevoie în genunchi”

Cristian Tudor Popescu este deranjat de o parte dintre susținătorii lui Nicușor Dan, despre care afirmă că sunt „specimene de tip martorii lui Georgescu”: „iraționali, cășunați, agresivi”.

CTP afirmă că îl va vota în turul doi al alegerilor prezidențiale pe Nicușor Dan și îi acuză pe o parte dintre susținătorii acestuia că propagă „minciuni”

„Nicușor Dan are printre susținătorii săi și specimene de tip martorii lui Georgescu. La fel de iraționali, cășunați, agresivi și capabili să vehiculeze minciuni. Una dintre ele: «CTP refuză să spună că votează pentru Nicușor Dan». Minciună neagră. Încă de când am scris că îl voi vota pe Crin Antonescu în turul 1, am precizat că, dacă se va califica N. Dan în turul 2, îl voi vota pe el. Am repetat asta până la a afirma, în emisiunea Europa FM «România alege» de miercurea trecută, cu dl Cătălin Striblea și ascultătorii, că «fiind votant Antonescu, îl voi vota acum pe Nicușor Dan și îi rog, dacă e nevoie în genunchi, pe toți cei care au votat Crin Antonescu, să-l voteze pe Nicușor Dan». Orice rezerve exprimate de subsemnatul în legătură cu candidatul N. Dan sunt irelevante în situația de față”, a scris jurnalistul într-o postare pe Facebook.

Gazetarul explică și de ce nu poate să voteze cu George Simion.

„Nici cu gândul nu pot gândi cum voi trăi într-o Românie cu G. Simion la Cotroceni. Între G. Simion și Nicușor Dan e o prăpastie în care poate să cadă România. Votez Nicușor Dan și îi rog pe cei care au votat Crin Antonescu să fie consecvenți cu opțiunea lor proeuropeană și să voteze Nicușor Dan. Iar cei care nu au votat până acum și vor totuși să trăiască într-o țară omenească – să iasă și să voteze Nicușor Dan. O să mai spun asta până vinerea viitoare, căci martorii cășunați ai lui Nicușor nu se vor opri din mințit”, a concluzionat CTP.