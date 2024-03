Americanul care s-a mutat în România din dragoste pentru o gorjeancă. Căsătoria, la un pas să fie blocată de birocrație

Un american s-a mutat în România, într-un mic oraș din județul Gorj, din dragoste pentru o româncă pe care a cunoscut pe Internet. Acum, cei doi doi formează o familie, iar Michael Bush este captivat de România.

Ana Maria și Michael Bush au împreună cu copil. Cei doi s-au cunoscut în perioada pandemiei. După câteva luni de convorbiri online, Michael

„Ne-am cunoscut pe Facebook, în timpul pandemiei. Am lucrat de acasă. Am avut în comun mai multe pagini de Internet, iar una a fost serialul «How I Met Your Mother», care ne-a plăcut foarte mult am început să comentăm la una dintre postări și am început să vorbim. La un moment dat i-am spus dacă vrea să vorbească pe video și așa a început. S-a simțit o conexiune din prima. Conversația era foarte naturală și parcă ne știam dintotdeauna. Am început să vorbim prin luna iunie 2020 și el a fost curios să vadă România și a venit de Crăciun în 2020. Eu lucram în București atunci. Apoi, am venit la ai mei în Țicleni“, a relatat Ana Maria pentru publicația As în Gorj.

S-au îndrăgostit imediat, iar americanul a cerut-o în căsătorie la scurt timp. „De Revelion, m-a cerut în căsătorie. Nu mă așteptam. După două zile a trebuit să plece și a fost foarte greu. A fost groaznic“, mai spune Ana Maria.

S-au confruntat cu birocrația din România

Cei doi au luat decizia de a se stabili, momentan, în România. „Am discutat mult cine vine și unde, dar ne-am gândit că ar fi mult mai ușor ca el să se mute aici pentru că nu avea nevoie de viză. La mine era un proces complicat și dura foarte mult ca să primesc viza“, a precizat tânăra din Gorj.

Căsătoria a fost la Țicleni, iar cei doi s-au izbit de birocrația din România și au fost nevoiți să dea zeci de telefoane la instituțiile statului pentru un documente de care nu era nevoie. „Înainte de a ne căsători, eu m-am interesat de ce acte este nevoie și ni s-a spus de scrisoare de celibatar sau certificat de celibatar, una dintre ele. Michael și-a luat scrisoarea de celibatar din SUA și i s-a spus că asta este tot ce poate să-i dea și de acest document are nevoie, după care în România am aflat că este nevoie și de certificat“, a povestit Ana Maria.

A urmat un lung șir de telefoane la mai multe instituții. „A sunat în SUA și ni s-a spus că doar acea scrisoare o pot elibera. Am sunat la ambasada SUA din București și ni s-a spus că ori certificatul ori scrisoare. Am sunat la Primăria Țicleni, iar doamna de acolo ne-a spus că nu are ce să facă, pentru că așa îi cere instituția de la Târgu Jiu. Am sunat la Târgu Jiu și acolo ni s-a spus că nu au ce să facă pentru că așa cer cei de la București. Am sunat la instituția din București și ni s-a spus că le pare rău, dar că așa cer cei care sunt pe toată țara. Am sunat acolo și au zis că așa cere Ambasada. Am sunat din nou la ambasadă și mi-au spus din nou că nu este nevoie, că este ori una, ori alta. Au trimis un e-mail pe care să-l arăt la Primărie la Țicleni, dar doamna de acolo au spus că nu e de ajuns. A închis telefonul și mi-a spus că o să sune să se intereseze. A sunat după câteva minute și mi-a spus că tocmai ce a primit un e-mail și că nu mai e nevoie“, a adăugat românca.

„Michael s-a îndrăgostit enorm de România“

Cei doi s-au căsătorit la începutul anului 2023 și acum au un copil împreună. „S-a întâmplat la o săptămână după ce ne-am căsătorit, iar la sfârșitul lunii martie a anului trecut aveam un sentiment special și am făcut un test. Am văzut că sunt gravidă. Copilul a venit pe lume în 15 noiembrie 2023“, a mărturisit Ana Maria.

Aceasta a spus că planul lor este de a vizita cât mai multe locuri: „Vrem să ne mai plimbăm prin Europa și prin România. Michael a fost la Sighișoara și i-a plăcut enorm. Planul este să ne mutăm toți în SUA, dar depinde de el, pentru că Michael s-a îndrăgostit enorm de România și are și un loc de muncă pe placul lui“, a mai spus gorjeanca.

„România este o țară foarte frumoasă cu multe tradiții“

Americanul spune că s-a îndrăgostit de peisajele și istoria țării noastre. „În România mi-a plăcut istoria, care este mult mai bogată decât cea din SUA. Asta m-a impresionat cel mai mult. Am văzut multe castele, foarte frumoase și vechi. Și în SUA sunt castele, dar ele au fost construite în anii 1970. Peisajele și istoria m-au fascinat în România. Aveți munți, mare și îmi place istoria foarte mult. Este o țară foarte frumoasă cu multe tradiții la care țineți. În SUA sunt tradiții, dar ele au venit o dată cu imigranții.

Limba a fost mai dificil de deprins și, uneori, este mai greu să interacționez cu oamenii, să ajung să-i cunosc. O altă problemă la care a trebuit să mă adaptez a fost deplasarea cu vehiculele“, a povestit americanul.

„În România, vecinii sunt o adevărată comunitate“

Lui Michael îi place că românii sunt descurcăreți și sociabili. „Îmi place inventivitatea românilor. Dacă e ceva stricat, nu suni pe cineva să se ocupe, ci se ocupă fiecare să repare. Vecinii sunt prietenoși. În SUA nu mai este așa, ei sunt singuratici și închiși în ei. Aici, vecinii sunt o adevărată comunitate. Vecinii noștri ne aduc și mâncare uneori, ne-au ajutat să renovăm o cameră. M-am obișnuit cu drumurile mai proaste, pentru că vin din Michigan unde sunt cele mai proaste drumuri din SUA și când circul pe drumul dintre Țicleni și Târgu Jiu aveam impresia că sunt acasă. Michigan este legată la două autostrăzi importante și eram obișnuit să merg mai mult pe autostradă. În România este drăguț când conduci să vezi satele și micile orașe, dar călătoria durează mai mult“, a relatat Michael Bush.

Americanul sper că birocrația din România va fi redusă

Americanului îi place foarte mult mâncarea din România. „Am încercat mici, sarmale, piftie, ciorbă de burtă, salată de boef. Preferații mei sunt micii, iar imediat vin sarmalele. Piftia este ceva special la ocazii. Mama soacră face o salată de boef foarte bună. Este multă mâncare bună în România“.

Michael își dorește ca birocrația din România să se reducă și documentele să poată fi depuse online: „Îmi doresc mai multă accesibilitate la depunerea actelor online. Cred că ar aduce o îmbunătățire“.

Nunta va avea loc în SUA, ca să poată să fie prezentă și familia lui Michael.